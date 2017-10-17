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Кирилл Харатьян
Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4430 от 17.10.2017 под заголовком: Цитата недели

Почему бы не софинансировать оборонку? Зарплаты чиновников?

Чем опасно предложение доплачивать за «бесплатную медицину»
Нужно думать о том, где [в здравоохранении] возможно какое-то софинансирование.
Владимир Путин, президент России

Цитата из Конституции, статья 41: «1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений».

Насчет «бесплатно» – ну на самом деле, конечно, не в полной мере: работодатель за работающих граждан отчисляет в Фонд медицинского страхования 5,1%, но это платеж опосредованный, так сказать, в общую кассу. За неработающих в том числе – немощных, вынужденных и невынужденных бездельников, хотя за них еще и бюджеты платят.

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