Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4430 от 17.10.2017 под заголовком: Цитата недели
Почему бы не софинансировать оборонку? Зарплаты чиновников?
Чем опасно предложение доплачивать за «бесплатную медицину»
Нужно думать о том, где [в здравоохранении] возможно какое-то софинансирование.
Владимир Путин, президент России
Цитата из Конституции, статья 41: «1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений».
Насчет «бесплатно» – ну на самом деле, конечно, не в полной мере: работодатель за работающих граждан отчисляет в Фонд медицинского страхования 5,1%, но это платеж опосредованный, так сказать, в общую кассу. За неработающих в том числе – немощных, вынужденных и невынужденных бездельников, хотя за них еще и бюджеты платят.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}