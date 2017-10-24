Обнуление пройденного

Правительствам во всем мире надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект и не поменял нам всем органы и не нажал кнопку delete, для того чтобы обнулить наши мозги Дмитрий Медведев, Председатель Правительства России

Свершилось. Вот и узнали мы наконец горькую правду. Вот она, настоящая опасность для всего не в меру прогрессивного человечества! Ни запрещенное в России ИГ, ни разрешенный в России кризис, ни вирус Эбола, ни зараза сепаратизма не представляют такой смертельной опасности, как эти безобидные на вид гаджеты, в которых незаметно, но неумолимо растет безжалостный искусственный суперинтеллект. Вот он, образ будущего, который еще долго и безуспешно искали бы кремлевские мудрецы, если бы Дмитрий Медведев и Владимир Путин (он вслед за премьером тоже заявил об опасности выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека) не открыли всем нам глаза на то, откуда исходит угроза миру.

Это прозрение, конечно, кардинально меняет систему наших приоритетов и требует полного переосмысления всей текущей повестки, в том числе и предвыборной. Ведь в ситуации, когда враг даже не у ворот, а уже в наших квартирах, офисах, сумочках и карманах, просто преступно требовать от властей каких-то земных благ.

Ну какой смысл обсуждать повышение пенсий, когда землян вот-вот подключат к Матрице и вместо любимых бабушек и дедушек они будут видеть всяких Пифий и агентов Смитов? Зачем строить дороги, если по ним будут расхаживать злобные андроиды со светящимися в груди красными огоньками? Какая разница, зачем идет на выборы Ксения Собчак, если машины вот-вот захватят власть над людьми – причем без всяких выборов и референдумов? И не все ли равно, что там не поделили Дональд Трамп и Ким Чен Ын, если Скайнет уже готов усыпать всю Землю одинаково ровным слоем ядерного пепла?

А самое обидное, что готовились они к этому давно, но мы ничего не поняли. Ах, милый добрый Электроник, бескорыстно решающий школьные задачки за ленивого Сыроежкина! Почему никто не задумался, кого еще потом захочет подменить эта железная тварь? Ректора МГУ? Топ-менеджера «Газпрома»? Депутата Госдумы? Или кого-то еще повыше?! И разве не возникает у вас ощущения, что кнопку delete, судя по количеству обнуленных мозгов вокруг, они нажимали уже не раз?!

Хотя подождите, что-то тут не сходится. Если повальная цифровизация – верный путь к диктатуре искусственного разума, то, выходит, не надо этот процесс и начинать? Но почему же тогда президент и премьер уверяют, что именно цифровизация приведет нас в светлое будущее?.. Неужели... Нет, не может быть... Кто там? Что у вас за красный огонек в глазу? И при чем тут «аста ля виста, бэйби»? Нет, не надо!.. Не на...