Церковь за наличный расчет

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У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти исключительно на электронные карточки Кирилл, патриарх Московский и всея Руси

Интервью, из которого взята цитата, патриарх Кирилл дал «России 24», расшифровка опубликована на сайте Московской патриархии. Это часть ответа вот на какой вопрос: «Президент Путин ставит задачу построить в России цифровую экономику. Где здесь церковь?». Переход на электронные карточки обеспечит прозрачность, контроль – ну, все те аргументы, которые многим хорошо знакомы, продолжает патриарх, но что если вдруг, в какой-то момент исторического развития, доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность? По мнению святейшего, это простой пример того, как современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу, а пример этот патриарх приводит в связи с духовным уровнем безопасности – понятием, существующим, как он говорит, у церкви. Как мне кажется, патриарх предостерегает, что цифровые деньги – часть цифровой экономики, которую чает президент Путин, – угрожают духовному уровню безопасности!

Как пишет о. Всеволод Чаплин в сети «В контакте», в набросках к психологическому портрету патриарха, «подростковый опыт [патриарха] был скорее опытом поражения, чем победы. <...> Опытом униженности и страха. Церковная жизнь 1960-х и 1970-х гг. была сильна, пожалуй, одним – стойкостью людей, которые пришли из лагерей и тюрем. Такие люди рядом с юным Владимиром [Гундяевым, в монашестве Кириллом] были – прежде всего отец и дед (второй прошел множество мест заключения и ссылки). Но была и другая реальность: униженность церкви, тотальный компромисс, запуганность. <...> Судя по всему, этот опыт наложил свой отпечаток на личность нынешнего патриарха. Он до сих пор не осмеливается спорить с власть имущими».

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