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Патриарх Кирилл рассказал о потенциальных угрозах цифровой экономики для человека

Церковь обеспокоена возможностью современных технологий в экономической сфере тотально ограничить свободу человека, заявил в интервью «России 1» патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Внедрение цифровых технологий в сфере экономики безусловно обеспечит большую эффективность системы принятия решений, однако этот процесс сопряжен не только с возможностью нанесения ущерба стране, обществу и конкретным людям, но и с риском ограничения человеческой свободы, считает патриарх.

«Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу», – подчеркнул он (цитаты по «Интерфаксу»).

В качестве примера патриарх рассказал о потенциальной угрозе блокировки банковских счетов по принципу нелояльности. «У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?» – задался вопросом патриарх.

Он обратил внимание, что для получения гражданства или вида на жительство в одной из европейских стран соискателя просят посмотреть ролик о жизни, законах и обычаях этого государства. В частности, по словам патриарха, в видеоматериале ярко представлена тема ЛГБТ. Если человек не соглашается с изложенным в ролике, то ему отказывают в гражданстве или виде на жительство, отметил предстоятель.

«А если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос», – резюмировал патриарх.