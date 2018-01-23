Почему россияне поддерживают внешнюю политику страны

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Когда вся политика сводится к идее противостояния, то поддержка обеспечена

То, что наша внешняя политика пользуется в обществе широкой поддержкой, по-моему, лучшее свидетельство того, что попытка изменить внешнюю политику путем давления на элиты и отдельные компании бесперспективна Сергей Лавров, министр иностранных дел России

– Ты же знаешь, я с Дальнего Востока, – говорит мужчина лет сорока в каракулевой шапке странного фасона (а я подслушиваю). – И вот съездили с Маринкой во Владик. Ты не представляешь, как (нецензурно) преобразился город! Все-таки, – неожиданно делает он вывод, – Путин хороший президент!

– При чем тут Путин? – отвечает ему румяная старуха в длинном белом пуховике и кроссовках New Balance. – Это какой-то хрен строил, и там украли государственные (сухонький палец с хорошим маникюром указывает в потолок автобуса, выполняющего в Москве роль троллейбуса) деньги и дорогу смыло.

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