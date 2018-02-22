Высокая цена маленького пакета

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Увеличение пакета любым из акционеров не изменит существующий паритет, поскольку дополнительно приобретенными акциями можно будет голосовать только так, как это предусмотрено соглашением. Владимир Потанин, президент и основной владелец «Норникеля»

Продажа компанией Романа Абрамовича Crispian Investments 4% акций «Норильского никеля» структурам Владимира Потанина (владеет 30,4%) за $1,47 млрд действительно могла бы стать рутинной сделкой и ничего бы не изменила в расстановке сил, но только где-нибудь в идеальном мире. А в реальности соглашение, в котором каждый шаг выверен до миллиметра, отнюдь не удержало крупнейших акционеров «Норильского никеля» от спора. UC Rusal Олега Дерипаски (владеет 27,8% «Норильского никеля») посчитала предложенную Потаниным цену завышенной – компания потребовала Высокий суд Лондона признать недействительной полученную от Crispian встречную оферту, хотя и приняла ее. Ведь по условиям соглашения если и Потанин, и Дерипаска принимают предложение Абрамовича, то могут разделить пакет пропорционально долям в «Норильском никеле».

Дальше события стремительно понеслись по давно накатанной колее, создавая стойкий эффект déjà vu – все это уже было в 2010–2011 гг., когда конфликт Потанина и Дерипаски достиг апогея. Компания Потанина Whiteleave Holdings потребовала от UC Rusal гарантий на $500 млн – на случай, если сделка с Crispian сорвется. Тут же выяснилось, что UC Rusal уже давно недовольна тем, как управляется «Норильский никель». И вообще готова запустить shoot-out, предусмотренный соглашением акционеров «Норильского никеля».

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