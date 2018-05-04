Правила игры в футбол Владимира Путина

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Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики. Владимир Путин, президент России

Сочинский белоснежный триумф, пусть затем и подкрашенный поддельной мочой, несколько поблек в памяти народной; теперь что ж – президенту Путину новый срок сидеть, и новые должны быть свершения, в том числе спортивные.

Да, та часть свершения, которая зависела от государственного управления, вроде бы сделана, раз чиновники отчитались. Стадионы, говорят, все построены, а некоторые так даже уже и распаханы шипами мастеров. Мошенники, тучневшие на стадионной траве и бетоне, выявлены и посажены. Волонтеры набраны со всего света. Безопасность! Безопасность обеспечена так, как нигде и никогда в мире не бывало!