Статья опубликована в № 4560 от 04.05.2018 под заголовком: Цитата недели
Правила игры в футбол Владимира Путина
Волевая и бескомпромиссная игра как залог успеха в спорте и политике
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Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики.
Владимир Путин, президент России
Сочинский белоснежный триумф, пусть затем и подкрашенный поддельной мочой, несколько поблек в памяти народной; теперь что ж – президенту Путину новый срок сидеть, и новые должны быть свершения, в том числе спортивные.
Да, та часть свершения, которая зависела от государственного управления, вроде бы сделана, раз чиновники отчитались. Стадионы, говорят, все построены, а некоторые так даже уже и распаханы шипами мастеров. Мошенники, тучневшие на стадионной траве и бетоне, выявлены и посажены. Волонтеры набраны со всего света. Безопасность! Безопасность обеспечена так, как нигде и никогда в мире не бывало!
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