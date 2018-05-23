Как букет вырастает в скандал

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В прошлую пятницу, 18 мая, канцлер Германии Ангела Меркель приехала с официальным визитом в Россию. Она встретилась с президентом России Владимиром Путиным в резиденции «Бочаров Ручей» и проговорила с ним полтора часа наедине. Потом Путин и Меркель рассказали журналистам, что очень довольны тем, как проходят переговоры Германии и России по «Северному потоку – 2». Это была бы обычная рабочая встреча. Если бы не журналисты немецкой газеты Bild.

Претензии немецких журналистов вызвал букет цветов, который Путин вручил при встрече Меркель. Журналист Bild счел, что у букета был скрытый смысл, цветы должны были подчеркнуть, что Меркель всего лишь женщина и Путин ее превосходит, что именно он хозяин на мировой политической арене, что встреча только выглядела как рабочий визит, на самом деле это был «обмен ударами» и «политическая дуэль». Главы государств должны обменяться рукопожатиями, считает журналист Bild, букет только «выглядит как проявление вежливости, на самом деле это оскорбление». Чем провинились цветы, подаренные Путиным именно на встрече в Сочи, неизвестно. На фотографиях видно, что это довольно обычный букет из чайных роз. Похожие букеты президент России дарил Меркель много раз.