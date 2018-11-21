Ресурсы для лунной программы России крайне ограничены

Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке

Статья опубликована в № 4701 от 22.11.2018 под заголовком: Цитата недели «NASA сегодня крайне заинтересована в полноценном российском участии. Речь идет о том, что мы, надеюсь, вместе сформируем полную архитектуру будущей лунной миссии». Дмитрий Рогозин руководитель «Роскосмоса»

«NASA сегодня крайне заинтересована в полноценном российском участии. Речь идет о том, что мы, надеюсь, вместе сформируем полную архитектуру будущей лунной миссии» Дмитрий Рогозин, руководитель «Роскосмоса»

На прошедшей в Москве конференции, посвященной 20-летию Международной космической станции (МКС), представители космических агентств, участвующих в проекте, обсуждали и более отдаленное будущее пилотируемой космонавтики. В настоящее время самое богатое и дееспособное космическое агентство в мире – NASA – предлагает в качестве этого будущего проект международной станции на лунной орбите Gateway (ранее называлась Deep Space Gateway). По существующим сейчас планам первый модуль может быть запущен в 2022 г., а приобрести более или менее готовый для эксплуатации вид станция может к 2025 г. – год спустя срока, до которого сейчас согласовано функционирование МКС.

Ни «Роскосмос», ни Европейское космическое агентство пока не приняли решения о присоединении к американскому проекту. Но следует признать, что других жизнеспособных проектов будущего пилотируемой космонавтики сейчас нет хотя бы потому, что бюджет NASA гораздо больше бюджетов российского, европейского и японского агентств. Россия, как следует из слов руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, изучает вопрос о присоединении к проекту. Но США предлагают России крайне ограниченное участие – изготовление модуля для выходов в открытый космос, причем в отличие от МКС по американским стандартам. Хотя руководство «Роскосмоса» и заявляет периодически о возможности российских экспедиций на Луну после 2030 г., вряд ли при нынешнем прогнозируемом бюджете это реально.