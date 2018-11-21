Ресурсы для лунной программы России крайне ограничены
На прошедшей в Москве конференции, посвященной 20-летию Международной космической станции (МКС), представители космических агентств, участвующих в проекте, обсуждали и более отдаленное будущее пилотируемой космонавтики. В настоящее время самое богатое и дееспособное космическое агентство в мире – NASA – предлагает в качестве этого будущего проект международной станции на лунной орбите Gateway (ранее называлась Deep Space Gateway). По существующим сейчас планам первый модуль может быть запущен в 2022 г., а приобрести более или менее готовый для эксплуатации вид станция может к 2025 г. – год спустя срока, до которого сейчас согласовано функционирование МКС.
Ни «Роскосмос», ни Европейское космическое агентство пока не приняли решения о присоединении к американскому проекту. Но следует признать, что других жизнеспособных проектов будущего пилотируемой космонавтики сейчас нет хотя бы потому, что бюджет NASA гораздо больше бюджетов российского, европейского и японского агентств. Россия, как следует из слов руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, изучает вопрос о присоединении к проекту. Но США предлагают России крайне ограниченное участие – изготовление модуля для выходов в открытый космос, причем в отличие от МКС по американским стандартам. Хотя руководство «Роскосмоса» и заявляет периодически о возможности российских экспедиций на Луну после 2030 г., вряд ли при нынешнем прогнозируемом бюджете это реально.
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