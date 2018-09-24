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Россия может создать научную станцию на Луне

Россия рассматривает проект создания научной станции на поверхности Луны. Об этом ТАСС рассказали в «Роскосмосе». Это может быть полностью собственная программа, но возможно и партнерство – с США или странами БРИКС, уточнили в госкорпорации.

«Роскосмос рассматривает проект строительства научной станции на поверхности Луны. Это может быть как полностью отечественная программа, так и в рамках международной кооперации — облик будет определен в соответствии с ресурсами корпорации и по итогам переговоров с партнерами», – заявили в «Роскосмосе».

Эту тему обсудит гендиректор «Роскомоса» Дмитрий Рогозин на встрече с директором NASA Джимом Брайденстайном. Она пройдет 10 октября.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может себе позволить участвовать в проекте США Deep Space Gateway по созданию окололунной станции на тех условиях, которые сейчас существуют. Программа NASA предполагает создание международной обитаемой окололунной станции, которая на первоначальном этапе будет использоваться для изучения Луны и дальнего космоса, а затем в качестве пересадочной станции для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно. Однако позже в «Роскосмосе» уточнили, что Россия не отказывалась от участия в проекте.

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