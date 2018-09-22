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Россия отказалась участвовать в создании окололунной станции Gateway

Россия не может себе позволить участвовать в американском проекте по созданию окололунной станции Gateway на вторых ролях, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Мы создаем свою транспортную систему», — цитирует Рогозина «Интерфакс».

Гендиректор «Роскосмоса» добавил, что Россия может создать лунную научную станцию совместно со странами БРИКС. «Будет российская лунная станция на Луне или международная — это предмет переговоров. Возможно, это будет совместная станция с нашими дружественными странами — странами БРИКС», — сказал Рогозин. Он напомнил, что Россия начинает непилотируемую лунную программу в 2021 г.

Программа NASA предполагает создание международной обитаемой окололунной станции, которая на первоначальном этапе будет использоваться для изучения Луны и дальнего космоса, а затем в качестве пересадочной станции для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

В 2017 г. Россия и США подписали заявление о совместной работе над проектом по созданию окололунной станции. Предполагалось, что Россия создаст для станции шлюзовой модуль. Строительство станции планировалось начать в 2022 г.

В пятницу «РИА Новости» со ссылкой на представителя «Роскосмоса» сообщало, что Россия продолжит участвовать в проекте. Роль «Роскосмоса» в проекте собеседник агентства не уточнил.