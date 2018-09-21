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Россия продолжит участие в создании окололунной станции Gateway

«Роскосмос» продолжит участвовать в проекте создания международной посещаемой лунной станции Gateway. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации по итогам встречи в американском Орландо, на которой обсуждались требования к станции.

В российской компании отметили, что планируют быть полноправным участником проекта Gateway. По итогам встречи стороны договорились «продолжать сотрудничество по созданию международной окололунной станции», — отметили в «Роскосмосе». Роль России в проекте собеседник агентства не уточнил.

На встрече представители США продемонстрировали полноразмерный макет энерго-двигательного модуля Gateway и системы аварийного спасения для американского лунного космического корабля Orion.

Соглашение о намерениях построить окололунную станцию Россия и США подписали в сентябре 2017 г. Россия может изготовить шлюзовую камеру для выхода экипажей в открытый космос. Как сообщалось ранее, строительство станции должно начаться в 2022 г., а российский отсек к ней будет присоединен в 2024 г. Тогда же к Луне может отправиться и первый российский космонавт, который примет участие в монтаже шлюзовой камеры. Изготовить ее должна РКК «Энергия».

Первые полеты на окололунную станцию будут проходить на американских кораблях Orion. В перспективе российские экспедиции планируется доставлять на станцию на отечественной технике, после того как будет создана лунная версия российского корабля «Федерация».