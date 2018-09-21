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Россия продолжит участие в создании окололунной станции Gateway

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«Роскосмос» продолжит участвовать в проекте создания международной посещаемой лунной станции Gateway. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации по итогам встречи в американском Орландо, на которой обсуждались требования к станции.

В российской компании отметили, что планируют быть полноправным участником проекта Gateway. По итогам встречи стороны договорились «продолжать сотрудничество по созданию международной окололунной станции», — отметили в «Роскосмосе». Роль России в проекте собеседник агентства не уточнил.

На встрече представители США продемонстрировали полноразмерный макет энерго-двигательного модуля Gateway и системы аварийного спасения для американского лунного космического корабля Orion.

Соглашение о намерениях построить окололунную станцию Россия и США подписали в сентябре 2017 г. Россия может изготовить шлюзовую камеру для выхода экипажей в открытый космос. Как сообщалось ранее, строительство станции должно начаться в 2022 г., а российский отсек к ней будет присоединен в 2024 г. Тогда же к Луне может отправиться и первый российский космонавт, который примет участие в монтаже шлюзовой камеры. Изготовить ее должна РКК «Энергия».

Первые полеты на окололунную станцию будут проходить на американских кораблях Orion. В перспективе российские экспедиции планируется доставлять на станцию на отечественной технике, после того как будет создана лунная версия российского корабля «Федерация».

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Бизнес
Новости

Shell ведет переговоры о продаже доли в месторождении Мексиканского залива

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Компания Shell ведет переговоры о продаже доли в месторождении Caesar Tonga в Мексиканском заливе американской Focus Oil, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Принадлежащие Shell 22,5% акций могут быть проданы за $1,3 млрд.

По словам собеседников, переговоры пока находятся в той стадии, когда сделка может и не состояться. В проекте, помимо Shell, также участвуют Anadarko Petroleum, Equinor и Chevron. Добыча на месторождении началась в 2012 г., тогда его ресурсы оценивались в 400 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Сделка должна помочь Shell погасить долги после покупки в 2016 г. BG Group более чем за $50 млрд. Ранее компания заявляла, что для оплаты этой сделки она откажется от своих долей в активах на $30 млрд. До достижения этой цели остается $2,5 млрд, следует из отчетности компании за II квартал.

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Политика
Новости

Кадыров попросит Кудрина о помощи в ликвидации республиканских недостроев

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Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен обратиться к председателю Счетной палаты России Алексею Кудрину с просьбой о содействии «в ускорении процесса ликвидации» незавершенного строительства в республике. Об этом Кадыров написал на своей странице «ВКонтакте».

19 сентября стало известно о результатах проверки Счетной палаты на Северном Кавказе. Аудиторы обнаружили 4038 недостроенных объектов, в которые было вложено в общей сложности 160,7 млрд руб. Наибольшее количество объектов, приостановленных без консервации, находятся в Чечне (464) и Дагестане (387). По итогам проверки Кудрин указал на системные недоработки, писал РБК. Председатель Счетной палаты отмечал, что замораживание объекта является чрезвычайным случаем, «у нас же это происходит из-за недостаточного планирования» и пообещал, что его ведомство «не оставит эту тему без внимания в ближайшие годы».

Кадыров сделал акцент на другой причине недостроев – недостаточном финансировании строительно-монтажных работ или отсутствии средств для закупки оборудования. При этом он отметил, что «13 крупных объектов имеют высокую степень готовности и, приложив совместные усилия, могут быть достроены и введены в эксплуатацию» совместными усилиями. Также глава Чечни указал на то, что за последние 5 лет в республике был построен 551 объект стоимостью 21,3 млрд руб.

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Политика
Новости

Sky News сообщил о планах Великобритании создать наступательные кибервойска

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Минобороны и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) работают над созданием наступательных кибервойск, сообщает Sky News со ссылкой на свои источники. О создании новой структуры планируется объявить в ближайшее время.

Ожидается, что в кибервойска войдут до 2000 человек, в том числе действующие специалисты Центр правительственной связи, военнослужащие и контрактники. Сейчас штат сотрудников, отвечающих за кибербезопасность королевства в 4 раза меньше. Создатели кибервойск рассчитывают на выделение из бюджета 250 млн фунтов, рассказал телекомпании один из источников. Другой сообщил, что сумма может быть даже больше.

Создание кибервойск для Великобритании является вопросом первостепенной важности, уверен бывший командир Объединенного командования Вооруженными силами Великобритании Ричард Барронс. Это происходит на фоне кибернаступления таких стран как Россия, отметил он. «Создавая наступательные кибертехнологии в Великобритании, мы выравниваем силы на поле боя и получаем новые средства для сдерживания и наказания государств, стремящихся причинить нам вред», — сазал Барронс.

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Бизнес
Новости

Farfetch привлек $885 млн в ходе IPO

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Онлайн-ритейлер Farfetch привлек $885 млн в ходе IPO (публичное размещение акций). Об этом сообщают Bloomberg и Financial Times.

Всего было продано 44,2 млн акций по цене $20 за каждую, уточняет Bloomberg. По данным агентства, ранее компания установила цену акций в диапазоне от $17 до $19. Весь бизнес Farfetch был оценен в $ 5,8 млрд, добавляет Financial Times.

Farfetch – онлайн-ритейлер со штаб-квартирой в Лондоне. Компания была основана в 2008 г. португальским предпринимателем Жозе Невешем. У интернет-ритейлера более 700 партнеров среди люксовых брендов и бутиков, он доставляет одежду в 190 стран. На Farfetch продаются бренды Gucci, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Fendi, Cartier и др.

Акциями Farfetch будет торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FTCH. Торги начнутся в пятницу, 21 сентября.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Бизнес
Новости

Qlean и президент Papa John’s в России инвестировали в сервис хранения вещей

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Онлайн-сервис уборки Qlean и президент Papa John’s в России Кристофер Уинн, а также группа частных инвесторов вложили $600 000 в стартап по хранению вещей по подписке «Чердак». Об этом пишет «Коммерсантъ». Это первая известная совместная инвестиция Qlean и Уинна.

«Чердак» – это сервис по хранению вещей, чьи сотрудники самостоятельно забирают вещи, упаковывают, отвозят на склад. Базовая стоимость хранения вещей — от 1200 руб. в месяц. Пока «Чердак» работает только в Москве, но в планах – запуск в других городах России.

По итогам сделки контрольный пакет остался за основателями. Какую долю в компании получили Qlean и Уинн – «Коммерсантъ» не уточняет. «Мы продолжим инвестировать в инфраструктуру склада, совершенствование логистики, развитие продукта и бренда»,— приводит газета слова сооснователя «Чердака» Мердана Дурдымурадова.

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Бизнес
Новости

ФАС не поддержала идею преференций для «Русских машин» Дерипаски при госзакупках

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила, что инициатива Минпромторга при госзакупках отдавать предпочтение заявкам предприятий холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски, несет риски. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления контроля размещения госзаказа ФАС Артема Лобова.

«Мы не поддерживаем текущую версию проекта документа, разработанного Минпромторгом России», – заявил Лобов. По его словам, могут возникнуть риски монополизации рынков, закрытия других производств, а также полный отказ инвесторов от открытия новых производственных площадок в России. Лобов также указывает, что изменения, указанные в проекте, могут привести к сговору участников на торгах.

Меры поддержки отечественных машиностроителей не должны носить запретительный характер для других производителей аналогичных товаров, обращает внимание Лобов. Искусственное ограничение конкуренции может привести лишь к перераспределению финансовых потоков между участниками рынка и монополизации имеющихся производств, добавляет он.

При этом Лобов пояснил, что ФАС прорабатывает альтернативные механизмы поддержки производителей, в отношении которых введены санкции. Соответствующие предложения антимонопольная служба направит в Минпромторг.

Ранее Минпромторг представил список автомобильной и строительно-дорожной техники, при закупке которой регионы и муниципалитеты должны отдавать предпочтение заявкам предприятий холдинга «Русские машины» Дерипаски. Заявки остальных компаний должны отклоняться, говорится в проекте постановления правительства. В списке есть автобусы, грузовики, машины медицинской помощи, пожарной службы, полиции, МЧС, тракторы, грейдеры, погрузчики, экскаваторы и др.

В апреле США ввели санкции в отношении 26 человек и 15 компаний. В списке оказался Дерипаска и восемь подконтрольных ему компаний. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $6,7 млрд.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Украина может ввести санкции против химкомпаний из-за работы в Крыму

Ведомости
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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины предложило ввести санкции против компаний, которые связаны с производством и реализацией химической продукции в Крыму. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Под санкции могут попасть шесть компаний, уточняется там же: «Летан Инвестментс Лимитед» (Кипр), ООО «Титанактив» (Россия), ООО «Центр оптимальных технологий» (Россия), «Охна Холдингс Лимитед» (Кипр), ООО «Химкомснаб» (Россия), «Толексис Интерпрайзиз эйдж» (Швейцария).

Продукция этих предприятий изготовлена в условиях нарушения правового режима временно оккупированных территорий и с использованием незаконно добытых полезных ископаемых из недр, принадлежащих исключительно украинскому народу, отмечает министерство. Производство такой продукции угрожает жизни и здоровью украинцев на подконтрольных и оккупированных территориях, указывает ведомство.

Если соответствующие санкции будут введены, то эти юрлица не смогут работать с Украиной, говорится в сообщении. Кроме того, экономические отношения таких компаний могут быть ограничены или прекращены, отмечается там же.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины направило проект распоряжения в органы государственной власти. Позже его могут вынести на рассмотрение правительства на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как выглядит новый терминал аэропорта в Крыму

Недвижимость
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможной заморозке отчислений застройщиков в фонд дольщиков

Ведомости
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Федеральные чиновники обсуждают возможность не повышать размер отчислений в фонд дольщиков до 3%, а оставить их на уровне нынешних 1,2%. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал один из девелоперов и подтвердили два чиновника.

Фонд дольщиков был создан как механизм страхования долевого строительства при банкротстве девелоперов. С осени 2017 г. застройщики обязаны перечислять в него 1,2% стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. Эти средства идут на достройку жилых объектов обанкротившихся девелоперов. Чистый убыток фонда за 2017 г. составил 493 млн руб.

Власти говорили о том, что отчисления будут увеличены: сначала до 3% с октября, а с января 2019 г. – до 6% (соответствующие поправки подготовил Минстрой). Возможно, в октябре не будут повышать процент, а к теме увеличения отчислений вернутся только в начале следующего года, говорит один из источников газеты. Девелоперы предупредили, что скачок курса валют и риски увеличения ставок по ипотеке не позволяют им платить повышенные ставки без ущерба для потребителей, отмечает газета.

«Обсуждения с экспертами по этому поводу продолжаются», – сказали «Коммерсанту» в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко, который курирует строительство. Вопрос повышения ставки отчислений в фонд находится в дополнительной проработке, ответили газете в Минстрое, а в Фонде защиты прав дольщиков не стали комментировать эту тему.

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Политика
Новости

Минобороны объяснило несоответствие дат в документах на ракету по делу MH17

Ведомости
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Минобороны России сегодня объяснило несоответствие дат в формуляре ракеты 9М38 комплекса ПВО «Бук», которой, как считает международное следствие, был в 2014 г. сбит над Украиной малазийский Boeing 777. По версии ведомства, оно естественно и вызвано копированием эталонного экземпляра документа.

«Формуляр на двигатель являлся эталонным. С него делался тираж формуляров, в которые затем и вносилась уникальная информация, характеризующая каждый двигатель к каждой изготовленной ракете», — заявили в Минобороны.

Минобороны 17 сентября представило результаты собственного расследования по материалам Совместной следственной группы (JIT), которая весной этого года назвала номер ракеты, сбившей самолет, и ее агрегатов. Основной вывод расследования — ракету передали в 1986 г. в Украинскую ССР и после распада Союза она в Россию не возвращалась.

На несоответствие дат в предоставленных документах обратила внимание «Новая газета»: формуляр датирован 14 января 1986 г., а ракета произведена 24 декабря того же года. Кроме того, газета обратила внимание на слова «восстановленный подлинник» на форме документа, датированной январем. На основе этих данных газета пришла к выводу, что «документ, вероятно, не имел отношения к ракете, выпущенной по «Боингу».

Минобороны разъяснило, что в случае прихода в негодность эталонного формуляра («подлинника») вместо него создавалась точная копия, которая называлась «восстановленный подлинник» и с которого также продолжалось тиражирование формуляров под названием «восстановленный подлинник». «Подлинность обнародованных документов не вызывает никаких сомнений. В ходе брифинга оригиналы документов были представлены широкой общественности. В случае соответствующих запросов от Совместной следственной группы будет рассмотрена возможность дополнительного проведения экспертиз», — передал заявление Минобороны телеканал «Звезда».

Выбор редактора
Политика
Новости

The Insider связал Петрова и Боширова с делом о шпионаже в Швейцарии

Ведомости
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Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года, ранее были арестованы в Нидерландах, сообщает издание The Insider и группа расследователей Bellingcat со ссылкой на источники в правоохранительных органах этой страны.

Один из источников утверждает, что история с задержанием освещалась в прессе. Журналисты полагают, что речь идет о случае, описанном газетой Tages Anzeiger. В середине сентября издание сообщило, что два российских агента были задержаны в связи с попыткой вести наблюдение за лабораторией Spiez в Швейцарии, которая изучает ядерное, химическое и биологическое оружие и помогала расследовать отравление Скрипалей, а также химические атаки в Сирии. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети. Кроме того, правоохранительные органы считают, что эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA (само WADA обвиняло во взломе хакерскую группу Fancy Bear, которую американские спецслужбы связывают с ГРУ).

Арест подразумевает депортацию из страны, и маловероятно, что арестованные могли бы воспользоваться шенгенской визой, указывают авторы. Последней поездкой Петрова в шенгенскую зону была именно Швейцария: в конце января – начале февраля этого года. Если Петров и Боширов действительно были арестованы, то это произошло именно в ходе данной поездки, отмечают авторы. Судя по всему, они были задержаны на территории Голландии и переданы швейцарскому правосудию, так как дело касалось швейцарской лаборатории, считают журналисты: это не означает, что они были именно теми двумя арестованными специалистами по кибератакам, но такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным – если арест и правда был, то они действовали как минимум в одной группе со взломщиками.

The Insider также отмечает, что Петров был в Нидерландах в 2016 г. в дни референдума об ассоциации с Украиной, когда от лица «украинских беженцев» группа россиян вела кампанию против ассоциации.

Ранее The Insider и Bellingcat опубликовали копии заявлений о выдаче паспорта Петрова. На основании полученных данных журналисты пришли к выводу о его принадлежности к спецслужбам. Также расследователи выяснили, что загранпаспорта Петрова и Боширова отличаются только последней цифрой. По их данным, в досье на Петрова и Боширова стоит пометка «с. с.», что означает «совершенно секретно», печать «сведений не давать» и телефонный номер, относящийся к комплексу зданий Минобороны, где располагается ГРУ. Журналисты также пришли к выводу, что в номерах паспортов Петрова и Боширова есть схожесть с паспортными данными раскрытого сотрудника ГРУ. Таким образом, заключают авторы, сотрудники ГРУ могут получать паспорта особой серии.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Политика
Новости

Москва разделила департамент спорта и туризма

Ведомости
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Москва выделила комитет по туризму Москвы из департамента спорта и туризма, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на официальном сайте. «Переименовать департамент спорта и туризма города Москвы в департамент спорта города Москвы», — говорится в документе.

Накануне Собянин после вступления в должность мэра назначил новое правительство Москвы. Заммэра по вопросам региональной безопасности и информполитики Александр Горбенко, в подчинении у которого находится департамент спорта и туризма, сохранил свой пост. Департамент с 2016 г. возглавляет Николай Гуляев, бывший тренер сборной России по конькобежному спорту.

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