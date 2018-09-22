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«Роскосмос» опроверг выход из совместного с США проекта окололунной станции

Россия не отказывалась от участия в совместном с США проекте по строительству орбитальной окололунной станции Deep Space Gateway, сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

«Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США. Это неправда», — сказал Устименко (его цитирует ТАСС). По его словам, сейчас продолжаются переговоры. Устименко подчеркнул, что «Роскосмос» выступает за кооперацию и сотрудничество в партнерских проектах.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может себе позволить участвовать в совместном с США проекте по созданию окололунной станции на тех условиях, которые сейчас существуют. По словам Рогозина, Россия может создать лунную научную станцию самостоятельно или со странами БРИКС.

Программа NASA предполагает создание международной обитаемой окололунной станции, которая на первоначальном этапе будет использоваться для изучения Луны и дальнего космоса, а затем в качестве пересадочной станции для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.