Orion Span собирается запустить первый в мире космический отель

Американская компания Orion Span планирует в 2021 г. запустить первый в мире космический отель «Аврора». Ожидается, что уже в 2022 г. первые постояльцы смогут воспользоваться его услугами. «Аврора» будет находиться на расстоянии 322 км от поверхности Земли. Отель будет совершать один оборот вокруг планеты за 90 минут. Так за сутки гости увидят 16 восходов и закатов

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