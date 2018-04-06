Orion Span собирается запустить первый в мире космический отель
«Аврора» примет первых постояльцев не раньше 2022 года
Американская компания Orion Span планирует в 2021 г. запустить первый в мире космический отель «Аврора». Ожидается, что уже в 2022 г. первые постояльцы смогут воспользоваться его услугами. «Аврора» будет находиться на расстоянии 322 км от поверхности Земли. Отель будет совершать один оборот вокруг планеты за 90 минут. Так за сутки гости увидят 16 восходов и закатов
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Одновременно в космическом отеле смогут находиться 6 человек, включая двух членов экипажа. Orion Span предлагает уже сейчас забронировать отдых в отеле. 12-дневное путешествие будет стоить от $9,5 млн. Это меньше, чем тратили космические туристы за частный полет на МКС в 2001-2009 гг. Каждому из них полет обошелся в $20-40 млн, отмечается на сайте Orion Span
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Гости отеля будут все время находиться в состоянии невесомости, заявил гендиректор Orion Span Фрэнк Бунгер. «Мы также собираемся проводить реальные космические исследования, такие как выращивание растений в космосе. Мы позволим нашим гостям забрать их домой в качестве сувенира», - сказал он
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Размеры «Авроры» - 13,3 х 4,3 м. Так как отель будет космическим, то Orion Span приводит размер отеля не в квадратных, а в кубических метрах. Объем отеля - 160 куб. м
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Те, кто захочет забронировать отдых в отеле, должны будут перечислить авансовый платеж в размере $80 000. При этом перед полетом нужно будет пройти трехмесячный курс подготовки, состоящий из нескольких стадий
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В отеле будет высокоскоростной Wi-Fi, что позволит общаться с друзьями и родственниками при помощи обычных гаджетов или в специально оборудованном помещении виртуальной реальности. После каждого рейса «Авроры» вся внутренняя отделка отеля будет меняться на новую
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«Вы пройдете месячный онлайн-курс, затем 4–6-недельный тренинг в Хьюстоне, штат Техас, и последняя стадия подготовки будет уже на борту "Авроры". По ее завершении гости получат сертификат, который можно будет использовать для полетов в будущем», - заявил гендиректор Orion Span Фрэнк Бунгер
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