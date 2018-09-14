SpaceX выбрала первого туриста для полета на орбиту Луны

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СМИ сообщили о следах от дрели в обшивке «Союза»

Эксперты, расследующие причины разгерметизации корабля «Союз МС-09», выяснили, что отверстие от сверла не было сквозным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. «Отверстие от сверла не сквозное — до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритной защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящуюся на расстоянии полутора сантиметров от него», - рассказал он.

Собеседник агентства уточнил, что «никаких новых следов» от сверла ни на МКС, ни в пристыкованных к ней кораблях «Союз» нет. «Это все то же самое отверстие, что и ранее, а не какие-то новые следы», — заверил он.

Ранее об обнаружении новых следов от дрели в обшивке российского пилотируемого корабля «Союз МС-09», сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

30 августа стало известно, что на Международной космической станции упало давление. Причиной стало отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека пристыкованного к МКС корабля «Союз». Расследованием инцидента занялась комиссия Роскосмоса. Спустя несколько дней специалисты пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен.

«Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса», - рассказал собеседник агентства.

Обнаружить это позволила фото- и видеосъемка, которую космонавты произвели при помощи эндоскопа, прежде чем заделать отверстия. «В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой - тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», - уточнил источник.

Противометеоритная защита устанавливается на корабль перед тем, как он отправляется в цех окончательной сборки. Как только «Союз» доставили туда, «он был детально сфотографирован, и никакого отверстия, а также следов от касаний сверла на обшивке изнутри отсека не было – корабль просверлили позже, полностью собранным», уточнил источник. Снимки защитного экрана также указывают на то, что он был «чистым». В цехе финальной сборки корабли обычно находятся около двух недель, а затем на 90 дней отправляются на контрольно-испытательный стенд (КИС), где фотофиксация не предусмотрена.

«Корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС», - считает источник. Официального подтверждения этой версии у агентства нет.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», внутренняя комиссия РКК «Энергия», расследовавшая причины разгерметизации на начальном этапе, допустила преднамеренное повреждение обшивки. Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ОПК, назвал неприемлемыми слухи о причастности астронавтов NASA к повреждению «Союза». Позже руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в телефонном разговоре с главой NASA Джимом Брайденстайном условились сотрудничать о проблеме «идентификации и ликвидации причин утечки воздуха».