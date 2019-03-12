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Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: Цитата недели: «Полиция абсолютно оборзевшая, отбирают агитационные материалы. Орут, что воздушные шары – это беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия»

Кто боится воздушных шариков

Противоправное применение воздушных шаров – давняя, но до 2019 года чисто сказочная традиция
«Полиция абсолютно оборзевшая, отбирают агитационные материалы. Орут, что воздушные шары – это беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия»
Михаил Светов, член Либертарианской партии

Московская полиция раскрыла коварные планы российской оппозиции по дестабилизации общественно-политической ситуации в стране с помощью якобы безобидных воздушных шариков. Преступные намерения пресечены, шарики задержаны, шариконосители оштрафованы.

Произошло это в воскресенье на согласованном властями митинге против законопроекта о «суверенном интернете», внесенного в декабре в Госдуму сенатором Андреем Клишасом. Еще до начала акции полиция задержала восемь активистов с синими воздушными шарами. По словам одного из организаторов митинга, члена Либертарианской партии Михаила Светова, сотрудники полиции заявили, что воздушные шары – это беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия. Интернет облетела фотография, на которой задержанных активистов заводят в автозак вместе с огромной связкой воздушных шаров. Историю задержания «беспилотников» можно проследить и дальше: на других фото они вместе с неудавшимися пилотами сидят в отделении полиции и ждут составления протоколов. Протоколы, правда, были составлены по ч. 5 ст. 20.2 КоАПа (нарушение порядка проведения публичных мероприятий), а на отца одного несовершеннолетнего – по ст. 5.35 (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию), сообщили «Ведомостям» в «ОВД-инфо».

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Комментарии
Ostanton71
04:27 13.03.2019
Очень симпатично написано! Спасибо! Но если по существу, то поведение режима всё больше похоже на женскую истерику. Чем могли помешать шарики, запущенные представителями партии, название которой не понимает 80% населения, при этом 50% не смогут его даже произнести..?
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