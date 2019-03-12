Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: Цитата недели: «Полиция абсолютно оборзевшая, отбирают агитационные материалы. Орут, что воздушные шары – это беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия»

Кто боится воздушных шариков

Противоправное применение воздушных шаров – давняя, но до 2019 года чисто сказочная традиция