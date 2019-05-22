Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4818 от 23.05.2019 под заголовком: Цитата недели

Пространство пребывания вместо церкви

Экологических, бюджетных и человеческих вопросов к церковной недвижимости становится все больше
«На территории комплекса [Феодоровского городка] будет предусмотрено пространство для пребывания патриарха [Кирилла], но называть его резиденцией нельзя»
Александр Волков, руководитель пресс-службы патриарха

Церковь и церковная жизнь последнее время стали прочно ассоциироваться с недвижимостью. Мало было нестроений, связанных с храмом вместо сквера в Екатеринбурге, – так еще возникли экологические вопросы к духовно-просветительскому центру патриархии в районе Геленджика, где обнаружилась большая свалка и значительная вырубка редких деревьев, а теперь и человеческие, и бюджетные вопросы к Феодоровскому городку в Пушкине под Санкт-Петербургом – управление делами президента занимается реконструкцией этого городка, там-то и будет упомянутое в цитате «пространство для патриарха».

О недвижимости в Геленджике официальная позиция патриархии такова: это духовно-просветительский центр Русской православной церкви. Патриарх, очевидно, там может жить и отдыхать, но формально резиденцией, «дачей патриарха», как говорят местные люди, называть центр не следует. Примерно та же официальная позиция и для Феодоровского городка: патриарх может там пребывать, ему там устроят покои (перефразирую я) – никакая не резиденция!

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