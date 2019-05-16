Страна вечно недовольных
Нет, граждане, так нельзя. Наш любимый и, кстати, вами же избранный президент строит грандиозные планы, придумывает национальные проекты, ставит далекоидущие задачи, раздает поручения о всемерном и неустанном повышении вашего же благосостояния – а вы что творите? Вы же все время чем-то недовольны! И к тому же каждый раз – чем-то новым, поэтому где, когда и по какому еще поводу россияне захотят попротестовать, спрогнозировать решительно невозможно!
То у вас вдруг возникает острое желание дышать чистым воздухом, не замутненным отходами нашего народного хозяйства – которое, между прочим, героически борется с вражескими санкциями. Причем делать это вы почему-то хотите не раз в год во время заслуженного отпуска где-нибудь в новообретенной Ялте, а ежедневно, круглосуточно и по месту постоянного жительства – прямо как какие-нибудь шведы или финны.
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