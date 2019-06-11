Проявить себя для Путина

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Если требования к Владимиру Зеленскому Владимир Путин распространит на все и всех, ему еще долго будет не с кем поговорить

«[Для работы президента] нужны <...> опыт определенный, знания, нужно уметь найти главные проблемы, инструменты решения этих проблем <...> Я не говорю, что у г-на Зеленского нет этих качеств <...> Но я этого не знаю, он пока себя никак не проявил» Владимир Путин, президент России

Этой фразой в пятницу на пленарном заседании Петербургского экономического форума президент России ответил на вопрос, почему он не поздравил с избранием нового президента Украины Владимира Зеленского. Хотя ответ, разумеется, был гораздо пространнее, чем приведенная здесь цитата.

Сначала Путин, как ранее и его пресс-секретарь, посетовал, что Зеленский «до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами». Потом сказал, что не отказывается от контактов с Зеленским, но их ему пока никто не предлагал. Затем выразил мнение, что Зеленский, «судя по всему, хороший актер», а для этого нужно много талантов, один из которых – искусство перевоплощения и умение быть убедительным в каждой из ролей («принц и нищий – через каждые десять минут»). И лишь после этого подробно рассказал о совсем «других качествах», которые необходимы людям, занимающимся «государственными делами».