Снег, глупость и тротуарная плитка

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Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: Цитата недели

«Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно» Александр Усс, губернатор Красноярского края

Таежный, да вообще любой пожар, полностью согласен с красноярским губернатором Уссом, когда-нибудь обязательно потухнет. Дождь ли пойдет стеною и зальет огонь, или что горело – сгорит дотла, но пожар точно прекратится.

А перечислю-ка я еще несколько обычных природных явлений, борьбу с которыми стоило бы на законодательном уровне признать бессмысленной и даже вредной. Последую, так сказать, губернатору.