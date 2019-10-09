Куда ведет Дональда Трампа его великая и непревзойденная мудрость

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«Если Турция сделает что-либо, что я при своей великой и непревзойденной мудрости сочту непозволительным, я полностью уничтожу и сотру экономику Турции» Дональд Трамп, президент США

Версия, что США решили бросить сирийских курдов на милость турецкой армии, оказалась не совсем точной. Сначала президент США Дональд Трамп пообещал стереть турецкую экономику, если его не превзойденный в мудрости ум усмотрит выход Турции за некие границы, затем Белый дом официально разъяснил, что о выводе американских войск из контролируемой курдами части Сирии речь не идет: Турции будет позволено занять лишь небольшую территорию, из которой выводится несколько десятков солдат. В случае полной эвакуации войск США можно было бы говорить об эталонном вероломстве в отношении курдов – ведь в августе, как сообщало центральное командование США, американцы предписали им срыть укрепления, чтобы не провоцировать Турцию.

Вряд ли Турция будет испытывать непревзойденную мудрость Трампа, и, похоже, турецкая операция будет носить ограниченный характер и не распространится на всю территорию, подконтрольную курдам в Сирии. Видимо, все будет выглядеть, как и ранее, при занятии турками курдского анклава Африн: впереди пойдет оплачиваемая турками сирийская оппозиция разной степени умеренности, которую будут подпирать турецкая артиллерия, авиация и – при необходимости – сухопутные силы.