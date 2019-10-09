Куда ведет Дональда Трампа его великая и непревзойденная мудрость
Версия, что США решили бросить сирийских курдов на милость турецкой армии, оказалась не совсем точной. Сначала президент США Дональд Трамп пообещал стереть турецкую экономику, если его не превзойденный в мудрости ум усмотрит выход Турции за некие границы, затем Белый дом официально разъяснил, что о выводе американских войск из контролируемой курдами части Сирии речь не идет: Турции будет позволено занять лишь небольшую территорию, из которой выводится несколько десятков солдат. В случае полной эвакуации войск США можно было бы говорить об эталонном вероломстве в отношении курдов – ведь в августе, как сообщало центральное командование США, американцы предписали им срыть укрепления, чтобы не провоцировать Турцию.
Вряд ли Турция будет испытывать непревзойденную мудрость Трампа, и, похоже, турецкая операция будет носить ограниченный характер и не распространится на всю территорию, подконтрольную курдам в Сирии. Видимо, все будет выглядеть, как и ранее, при занятии турками курдского анклава Африн: впереди пойдет оплачиваемая турками сирийская оппозиция разной степени умеренности, которую будут подпирать турецкая артиллерия, авиация и – при необходимости – сухопутные силы.
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