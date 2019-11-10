До чего может довести лингвистический национализм

Можно понять спикера (ой, простите, это слово необходимо из русского языка вычеркнуть как неродное; можно оставить «председатель», но еще лучше употреблять исконно русское «голова»). Враги подрывают нашу самоидентичность не только снаружи противными нам демонстрациями свобод и прав человека, высоким уровнем развития экономики и жизненных стандартов, но и изнутри, через ползучую иностранификацию русского языка. Хотя бы на своей земле мы должны воспрепятствовать этим процессам, даже если многое в нашем укладе придется изменить. Так, Россия уже не сможет быть федерацией, ибо это слово происходит от латинского, да к тому же еще и древнего, т. е. устаревшего, foederatio (объединение, союз). От конституции (от латинского constituere – «устанавливать») тоже придется отказаться.