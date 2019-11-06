От редакции
Статья опубликована в № 4935 от 06.11.2019 под заголовком: Политическое языкознание

Политическое языкознание

Русский язык остается для российской власти вопросом в первую очередь политическим

Русский язык в современной России остается важным фактором политики, внешней и внутренней, языковая почва – полем битвы прежде всего за политическое самоутверждение России.

Выступая 5 ноября на заседании президентского Совета по русскому языку, Владимир Путин заявил об угрозе русскому языку со стороны неназванных врагов – «пещерных русофобов», «маргиналов» и «агрессивных националистов», которые «искусственно, грубо» пытаются «сократить пространство русского языка в мире». Там же президент заявил о начале подготовки единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка России – не только в работе органов власти, но и в школах и СМИ. К языку журналистики тоже есть претензии, намекнул Путин.

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Комментарии
Arty
03:05 06.11.2019
Сразу вспоминается другой крупный государственный деятель,тоже хорошо разбирающийся в языкознании.
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