Политическое языкознание
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Русский язык в современной России остается важным фактором политики, внешней и внутренней, языковая почва – полем битвы прежде всего за политическое самоутверждение России.
Выступая 5 ноября на заседании президентского Совета по русскому языку, Владимир Путин заявил об угрозе русскому языку со стороны неназванных врагов – «пещерных русофобов», «маргиналов» и «агрессивных националистов», которые «искусственно, грубо» пытаются «сократить пространство русского языка в мире». Там же президент заявил о начале подготовки единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка России – не только в работе органов власти, но и в школах и СМИ. К языку журналистики тоже есть претензии, намекнул Путин.
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