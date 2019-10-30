Скучающая пропаганда
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В современной России не так много известных филологов, которые публично говорят об изменении русского языка. На ум прежде всего приходят Максим Кронгауз, Ирина Левонтина и Гасан Гусейнов. Они не просто говорят о языке, но и делают это бесстрашно. Но чего тут бояться, спросите вы? Дело в том, что наша филология, как и наша история, по политическим причинам бывает непредсказуемой.
Ничто не предвещало беды, когда профессор Высшей школы экономики Гусейнов на днях писал на своей странице в Facebook пост, где он рассуждал о том, «почему некоторым россиянам кажется, что русским в Украине невмоготу выучить к своему русскому еще и украинский». Он сравнил московские газетные киоски с берлинскими и задался вопросом: почему у нас так мало прессы на других языках, а есть только на «том убогом клоачном русском, на котором сейчас говорит и пишет эта страна»?
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