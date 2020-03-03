Ударная дыра

У резкого обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб, чреватого российско-турецкой конфронтацией, много причин. Ликвидация идлибской «вольницы», где продолжают действовать различные радикальные группировки, будет означать конец войны в Сирии. Это и стало причиной наступления сирийских правительственных войск и их союзников именно в Идлибе, а не на оккупированные Турцией сирийские территории. Понятно, что и Турция не могла оставить наступление без противодействия – как из-за проблемы беженцев, так и потому, что мириться с президентом Сирии Башаром Асадом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не намерен и лишь сохранение Идлиба в нынешнем виде оставляет ему возможность повторить в будущем попытку свержения Асада. Впрочем, есть надежда, что дальнейшей эскалации удастся избежать и 5 марта в Москве Эрдоган и президент России Владимир Путин смогут договориться о смягчении напряженности.