Обострение в Сирии пока не грозит прямым столкновением России и Турции

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как вечером в четверг, по версии Анкары, 36 турецких военных погибли из-за удара самолета ВВС Сирии по позициям турецких войск на юге провинции у селения Бехун. По уверению Акара, Анкара информировала Москву о местоположении своих военных, но Минобороны России и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу это опровергли. Как пояснил Песков, сочинские соглашения по Идлибу не предусматривали нахождения турецких войск за пределами наблюдательных постов, а на самих этих постах никто не пострадал.