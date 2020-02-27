Турция продолжает угрожать Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, возвращаясь после визита в Азербайджан, что отведенное турецкой стороной правительству президента Сирии Башара Асада время для отступления в сирийской провинции Идлиб заканчивается. «Мы ведем работу по планированию освобождения наших наблюдательных пунктов из окружения войск режима [Башара Асада]», – заявил турецкий лидер.
Эти заявления прозвучали во время, когда в Анкаре начался очередной раунд переговоров между российской и турецкой межведомственными делегациями об обстановке в этой провинции. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что по итогам переговоров ожидает, что Анкара и Москва смогут добиться устойчивого режима прекращения огня в Идлибе. При этом в среду Эрдоган еще раз заявил, что надеется на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным 5 марта в Стамбуле, и заметил, что в личной беседе по телефону Путин ранее сказал, что «лучше вопрос Идлиба нам обсудить вдвоем».
При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, что «сейчас речь не идет о двусторонних контактах как таковых. Прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате, и сейчас идет согласование графиков президентов [России и Турции]». Ранее о необходимости четырехсторонней (Турция, Россия, Франция и Германия) встречи по идлибскому вопросу заявляли президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Вряд ли стоит ожидать, что Турция, несмотря на то что сосредоточила в Идлибе свою войсковую группировку, предпримет масштабные наступательные действия, полагает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Сейчас на российско-турецких переговорах идет речь о разграничении территорий – турецкая сторона выражает желание, чтобы сирийские силы отошли за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М5, которые оказались в окружении в результате последнего сирийского наступления, продолжает эксперт. В свою очередь, российская сторона полагает, что линия разграничения должна учитывать реальное положение дел «на земле». По оценке Мураховского, турецкие силы в Идлибе сейчас составляют порядка пяти батальонных тактических групп (усиленных батальонов) и подразделения сил специальных операций и в последние дни наращивания этих сил не отмечено. В то же время для масштабного наступления эти силы необходимо увеличить в 3–4, а то и в 5–6 раз, полагает эксперт. Вряд ли стоит ожидать масштабного турецкого наступления накануне переговоров на высшем уровне, согласен источник, близкий к Минобороны.