Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Политика

Турция продолжает угрожать Сирии

Но до встречи на высшем уровне масштабных действий ждать не стоит
Алексей Никольский
Президент Турции Реджеп Эрдоган (на фото) заявил в среду, что отведенное турецкой стороной правительству президента Сирии Башара Асада время для отступления в сирийской провинции Идлиб заканчивается /AP Photo

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, возвращаясь после визита в Азербайджан, что отведенное турецкой стороной правительству президента Сирии Башара Асада время для отступления в сирийской провинции Идлиб заканчивается. «Мы ведем работу по планированию освобождения наших наблюдательных пунктов из окружения войск режима [Башара Асада]», – заявил турецкий лидер.

Эти заявления прозвучали во время, когда в Анкаре начался очередной раунд переговоров между российской и турецкой межведомственными делегациями об обстановке в этой провинции. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что по итогам переговоров ожидает, что Анкара и Москва смогут добиться устойчивого режима прекращения огня в Идлибе. При этом в среду Эрдоган еще раз заявил, что надеется на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным 5 марта в Стамбуле, и заметил, что в личной беседе по телефону Путин ранее сказал, что «лучше вопрос Идлиба нам обсудить вдвоем».

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, что «сейчас речь не идет о двусторонних контактах как таковых. Прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате, и сейчас идет согласование графиков президентов [России и Турции]». Ранее о необходимости четырехсторонней (Турция, Россия, Франция и Германия) встречи по идлибскому вопросу заявляли президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Путин и Эрдоган договорились работать над снижением напряженности в Идлибе

Президенты обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции

Вряд ли стоит ожидать, что Турция, несмотря на то что сосредоточила в Идлибе свою войсковую группировку, предпримет масштабные наступательные действия, полагает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Сейчас на российско-турецких переговорах идет речь о разграничении территорий – турецкая сторона выражает желание, чтобы сирийские силы отошли за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М5, которые оказались в окружении в результате последнего сирийского наступления, продолжает эксперт. В свою очередь, российская сторона полагает, что линия разграничения должна учитывать реальное положение дел «на земле». По оценке Мураховского, турецкие силы в Идлибе сейчас составляют порядка пяти батальонных тактических групп (усиленных батальонов) и подразделения сил специальных операций и в последние дни наращивания этих сил не отмечено. В то же время для масштабного наступления эти силы необходимо увеличить в 3–4, а то и в 5–6 раз, полагает эксперт. Вряд ли стоит ожидать масштабного турецкого наступления накануне переговоров на высшем уровне, согласен источник, близкий к Минобороны.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.