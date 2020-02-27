Турция продолжает угрожать Сирии

Вряд ли стоит ожидать, что Турция, несмотря на то что сосредоточила в Идлибе свою войсковую группировку, предпримет масштабные наступательные действия, полагает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Сейчас на российско-турецких переговорах идет речь о разграничении территорий – турецкая сторона выражает желание, чтобы сирийские силы отошли за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М5, которые оказались в окружении в результате последнего сирийского наступления, продолжает эксперт. В свою очередь, российская сторона полагает, что линия разграничения должна учитывать реальное положение дел «на земле». По оценке Мураховского, турецкие силы в Идлибе сейчас составляют порядка пяти батальонных тактических групп (усиленных батальонов) и подразделения сил специальных операций и в последние дни наращивания этих сил не отмечено. В то же время для масштабного наступления эти силы необходимо увеличить в 3–4, а то и в 5–6 раз, полагает эксперт. Вряд ли стоит ожидать масштабного турецкого наступления накануне переговоров на высшем уровне, согласен источник, близкий к Минобороны.