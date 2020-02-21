Путин и Эрдоган договорились работать над снижением напряженности в Идлибе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции Идлиб, которая обострилась в последние недели. О переговорах сообщили обе стороны, однако сообщения администрации турецкого президента и Кремля несколько отличаются.
Первой о переговорах президента сообщила пресс-служба Эрдогана. В сообщении, которое приводит агентство «Анадолу», говорится, что президент Турции напомнил своему российскому коллеге о необходимости соблюдать сочинские договоренности. В октябре прошлого года президенты по итогам шестичасовых переговоров в резиденции Бочаров Ручей в Сочи договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. На этой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил журналистам, что Россия не довольна тем, как Турция соблюдает сочинские договоренности.
Кроме того, Эрдоган, как сообщает его пресс-служба, заявил о необходимости сдерживать войска президента Сирии Башара Асада и преодолеть гуманитарный кризис в стране.
В сообщении Кремля в первую очередь подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Путин в ходе беседы выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в Сирии, подчеркивается в сообщении. О сочинских договоренностях в нем ничего не говорится.
Также, пишет Кремль, стороны договорились активизировать двусторонние межведомственные консультации по Идлибу, нацеленные на снижение напряженности, прекращение огня и нейтрализацию террористической угрозы. Контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.
Судя по всему, Министерство иностранных дел России уже активизировало работу. За последние два дня представители ведомства обсудили ситуацию в Сирии с послами Ирана, Саудовской Аравии, с гендиректором политического департамента Организации освобождения Палестины и с министром иностранных дел Иордании. Об этом сообщается на сайте МИДа.
На переговорах затрагивалась также ситуация в Ливии, сообщают обе стороны. Кремль отметил важность реализации решений берлинской международной конференции, прошедшей 19 января 2020 г.
Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале февраля после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, но террористы лишь усилили свои атаки. Утром 11 февраля сирийская оппозиция при поддержке Турции начала наступление на войска в Идлибе. Отряды сирийской армии при поддержке России отразили эту атаку.
В четверг, 20 февраля, Минобороны России впервые официально обвинило вооруженные силы Турции в поддержке боевиков в Идлибе.