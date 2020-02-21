Путин и Эрдоган договорились работать над снижением напряженности в Идлибе

Первой о переговорах президента сообщила пресс-служба Эрдогана. В сообщении, которое приводит агентство «Анадолу», говорится, что президент Турции напомнил своему российскому коллеге о необходимости соблюдать сочинские договоренности. В октябре прошлого года президенты по итогам шестичасовых переговоров в резиденции Бочаров Ручей в Сочи договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. На этой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил журналистам, что Россия не довольна тем, как Турция соблюдает сочинские договоренности.