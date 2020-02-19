России не удается договориться ни с ливийским маршалом, ни с турецким президентом

Турция продолжает военное вмешательство и в Сирии. Выступая в среду перед членами правящей Партии справедливости и развития, президент Эрдоган заявил, что Анкара готова начать военную операцию в провинции Идлиб. «Мы решительно настроены превратить Идлиб в безопасное место и для мирных жителей, и для Турции, чего бы это ни стоило», – сказал он. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если речь идет об операции против легитимных сирийских вооруженных сил, то «это, конечно, худший вариант развития событий». А глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Турция так и не выполнила свои обязательства по размежеванию боевиков и оппозиции в Идлибе. По мнению человека, близкого к Минобороны России, заявления Эрдогана носят популистский политический характер. Тем не менее в Идлибе создана турецкая группировка численностью 12 000–15 000 бойцов и продолжается переброска тяжелой бронетехники. Прошедшие российско-турецкие переговоры в Москве с участием дипломатов, военных и представителей спецслужб не привели к выработке конкретных решений, поэтому сирийский вопрос будет вынесен на уровень президентов, говорит дипломатический источник «Ведомостей»: при определенном раскладе их встреча может состояться до конца февраля.