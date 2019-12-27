Ливия запросила у Турции военную поддержку для защиты Триполи

По словам представителя Ливии, «международно признанное правительство» обратилось к Турции за «воздушной, наземной и морской» военной поддержке. Она необходима для того, чтобы защитить от столицу Ливии Триполи. На нее ведет наступление Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.