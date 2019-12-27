Ливия запросила у Турции военную поддержку для защиты Триполи
Переходный национальный совет (ПНС) Ливии запросил военную поддержку у Турции, передает Reuters со ссылкой на представителя ливийских властей.
По словам представителя Ливии, «международно признанное правительство» обратилось к Турции за «воздушной, наземной и морской» военной поддержке. Она необходима для того, чтобы защитить от столицу Ливии Триполи. На нее ведет наступление Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Турция поддерживает Переходный национальный совет и поставляет ему вооружение. Предполагается, что 7 января в турецком парламенте пройдет голосование о возможной отправке войск в Ливию.
ПНС кроме Турции поддерживают Италия и Катар, а их противников – ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Франция. Российские власти выступают за урегулирование конфликта путем переговоров между ПНС и ЛНА.