Россия впервые официально обвинила Турцию в поддержке боевиков

По словам человека, близкого к Минобороны России, своими действиями Турция де-факто открыто призналась в поддержке боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России): на протяжении последних месяцев она перебрасывала сотни единиц бронетехники, танков, артиллерийских орудий и РСЗО, которые сегодня были задействованы в атаке на сирийские правительственные войска. Для сдерживания турецкой агрессии в районе Идлиба будет вестись воздушное патрулирование не только сирийскими, но и российскими истребителями, говорит собеседник «Ведомостей». Подобные выходки турок коренным образом рушат существовавшие до этого договоренности, в том числе достигнутые на уровне президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, считает высокопоставленный дипломатический источник. Кроме того, обострение ситуации в Идлибе не способствует ускорению встречи глав государств, а скорее отдаляет ее, говорит собеседник «Ведомостей». Тем не менее стороны очевидно управляют эскалацией и не хотят чрезмерного обострения, поэтому российская сторона заявляет об ударах по боевикам, а турецкая – что их бомбили сирийцы.