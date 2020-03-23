Почему Центробанк решил не менять ставку
Главное для нас – иметь всегда и подушку безопасности, устойчивость и финансовой системы, устойчивость в целом экономики, чтобы на такие вызовы отвечать
На любую хитрость русские ответят непредсказуемой глупостью, объяснял невозможность победить Россию Бисмарк. Эту специфику многие в российской власти и поблизости сохранили до сих пор. Прорвемся, уверены они, перетерпим, ко всему привыкли – в смысле не мы, а они, вернограждане, и вслед за нашим светлым настоящим их ждет светлое будущее – до или после обнуления, но верить в него нужно – веру нам ведь предки завещали. Вера – это вообще конституционная ценность.
Ну а поскольку светлое будущее все откладывается, то с верой в него финансово-экономическому блоку нужно готовиться к худшему настоящему. Такому, например, как выход из сделки ОПЕК+ в момент, когда мировая экономика уже не сползает, а скатывается в рецессию и спрос на нефть стремительно падает. К подобным непредсказуемостям Центробанку не привыкать. Вот повысили же Кремль и правительство налоговую нагрузку (НДС) на и без того задыхающуюся российскую экономику. Чем не непредсказуемое с точки зрения экономической логики решение?