Почему Центробанк решил не менять ставку

Ну а поскольку светлое будущее все откладывается, то с верой в него финансово-экономическому блоку нужно готовиться к худшему настоящему. Такому, например, как выход из сделки ОПЕК+ в момент, когда мировая экономика уже не сползает, а скатывается в рецессию и спрос на нефть стремительно падает. К подобным непредсказуемостям Центробанку не привыкать. Вот повысили же Кремль и правительство налоговую нагрузку (НДС) на и без того задыхающуюся российскую экономику. Чем не непредсказуемое с точки зрения экономической логики решение?