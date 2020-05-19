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Коронавирусная статистика как оружие «третьей мировой»

Сомнения в официальных цифрах приравнены в России к посягательству на суверенитет
Дмитрий Камышев
Мы не можем точно сказать, что этот человек умер от, допустим, пневмонии, или от коронавируса, или от чего-то еще. <...> И когда кто-то у нас в стране или за рубежом говорит вы скрываете, то здесь просто не получится так легко и просто разделить
Владимир Васильев глава Дагестана

18 мая президент Владимир Путин провел совещание о ситуации с коронавирусной инфекцией в Дагестане. Днем ранее интернет всколыхнуло интервью дагестанского министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова, который, в частности, сообщил, что от пневмонии и COVID-19 в республике умерло более 40 врачей, – в то время как, по официальным данным, жертвами коронавируса стали всего 29 дагестанцев. Впечатляющей оказалась и республиканская статистика по этим заболеваниям на 16 мая: 3280 зараженных коронавирусом (сводка общероссийского оперативного штаба) – и 13 697 человек, болеющих COVID-19 и внебольничной пневмонией (данные министра). И все это менее чем через неделю после вызвавших бурю возмущения у российских властей публикаций в Financial Times и New York Times о занижении в России данных о смертности от коронавируса.

После того как в соцсетях появились грустные шутки вроде «в Дагестане от коронавируса умерло 29 человек, в том числе 40 врачей», республиканский минздрав дал специальное разъяснение: Гаджиибрагимов говорил не только о врачах, но и о других сотрудниках медучреждений и «не все они умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных