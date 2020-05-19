Коронавирусная статистика как оружие «третьей мировой»

18 мая президент Владимир Путин провел совещание о ситуации с коронавирусной инфекцией в Дагестане. Днем ранее интернет всколыхнуло интервью дагестанского министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова, который, в частности, сообщил, что от пневмонии и COVID-19 в республике умерло более 40 врачей, – в то время как, по официальным данным, жертвами коронавируса стали всего 29 дагестанцев. Впечатляющей оказалась и республиканская статистика по этим заболеваниям на 16 мая: 3280 зараженных коронавирусом (сводка общероссийского оперативного штаба) – и 13 697 человек, болеющих COVID-19 и внебольничной пневмонией (данные министра). И все это менее чем через неделю после вызвавших бурю возмущения у российских властей публикаций в Financial Times и New York Times о занижении в России данных о смертности от коронавируса.