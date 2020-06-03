Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

Москва победит коронавирус первой в мире

Сергей Собянин обещает вакцину уже осенью, никому за ним не угнаться!
Кирилл Харатьян
Сегодня в Москве и в России в целом разрабатываются около трех вакцин, очень перспективных. В городе на клинические испытания выходит тоже достаточно эффективная вакцина. Так что я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с СOVID-19
Сергей Собянин мэр Москвы

У меня есть предложение к московскому мэру, к Сергею Семеновичу. Нет, не сообщить, какие же это московские и российские биомедицинские компании так шустро расправились с проблемой вакцины от SARS-CoV-2, и даже не объяснить, что значит «около трех» – две? или четыре? Или совершенство биотехнологий в Москве под чутким руководством мэра Собянина достигло таких высот, что можно сделать, скажем, 0,8 вакцины? Такая почти целая, но еще не совсем?

Но я верю московскому мэру. Если он сказал: около трех, осенью – так и будет!

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных