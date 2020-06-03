Москва победит коронавирус первой в мире

Москва победит коронавирус первой в миреСергей Собянин обещает вакцину уже осенью, никому за ним не угнаться!
Сегодня в Москве и в России в целом разрабатываются около трех вакцин, очень перспективных. В городе на клинические испытания выходит тоже достаточно эффективная вакцина. Так что я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с СOVID-19
У меня есть предложение к московскому мэру, к Сергею Семеновичу. Нет, не сообщить, какие же это московские и российские биомедицинские компании так шустро расправились с проблемой вакцины от SARS-CoV-2, и даже не объяснить, что значит «около трех» – две? или четыре? Или совершенство биотехнологий в Москве под чутким руководством мэра Собянина достигло таких высот, что можно сделать, скажем, 0,8 вакцины? Такая почти целая, но еще не совсем?
Но я верю московскому мэру. Если он сказал: около трех, осенью – так и будет!
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