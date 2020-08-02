Кинотеатрам придется искать компромисс с российскими продюсерами

Кинотеатры, настаивающие, что цифровое окно должно быть не менее 90 дней, а показа фильма в онлайне до кинопремьеры не должно быть вообще, для начала устроили показательную порку драме «Фея»: четыре из пяти крупнейших российских киносетей не поставили фильм в прокат. Несмотря даже на то, что всю кассу по решению правообладателей («Яндекс» и фонд Романа Абрамовича «Кинопрайм») они могли оставить себе (обычно доля кинотеатров – 50% сборов). По оценке продюсеров и топ-менеджеров киносетей, опрошенных «Ведомостями», драма Анны Меликян, вышедшая на 300 копиях, может собрать 30-60 млн руб. Немного, но в ситуации, когда кинотеатры не работали пять месяцев, и это деньги. Но не поставили – очевидно, из принципа. В чем принцип, стало понятно 30 июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с консолидированной позицией, заявив, что показ таких фильмов кинотеатры считают недопустимым.