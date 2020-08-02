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Кинотеатрам придется искать компромисс с российскими продюсерами

Сейчас совсем не подходящее время для ультиматумов, считают эксперты
Мария Истомина
Недопустимо вводить в заблуждение кинозрителей, предлагая <...> в кинотеатрах под видом фильмов, созданных для кинотеатров, киноверсии телесериалов или телефильмы, произведенные для показа на онлайн-видеоплатформах.
Ассоциация владельцев кинотеатров

Пандемия коронавируса вынудила кинопродюсеров активизироваться в онлайне: весной в отсутствие кинопроката из-за закрытых кинотеатров на российских видеосервисах вышли фильмы «Фея» и «Спутник». Это привело к новому витку конфликта кинотеатров и правообладателей по поводу «цифрового окна» – периода времени от начала проката фильма в кинотеатрах до его выхода на цифровых платформах. 

Кинотеатры, настаивающие, что цифровое окно должно быть не менее 90 дней, а показа фильма в онлайне до кинопремьеры не должно быть вообще, для начала устроили показательную порку драме «Фея»: четыре из пяти крупнейших российских киносетей не поставили фильм в прокат. Несмотря даже на то, что всю кассу по решению правообладателей («Яндекс» и фонд Романа Абрамовича «Кинопрайм») они могли оставить себе (обычно доля кинотеатров – 50% сборов). По оценке продюсеров и топ-менеджеров киносетей, опрошенных «Ведомостями», драма Анны Меликян, вышедшая на 300 копиях, может собрать 30-60 млн руб. Немного, но в ситуации, когда кинотеатры не работали пять месяцев, и это деньги. Но не поставили – очевидно, из принципа. В чем принцип, стало понятно 30 июля, когда Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с консолидированной позицией, заявив, что показ таких фильмов кинотеатры считают недопустимым. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных