Кинотеатры предложили изменить систему распределения сборов

Кинотеатры предложили изменить систему распределения сборовВ случае выхода фильма на онлайн-сервисах раньше, чем через 90 дней с момента кинопремьеры, размер вознаграждения для кинотеатров должен быть выше, считают киносети
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выступила с предложением об изменении условий кинопроката на фоне роста популярности премьер фильмов в онлайн-кинотеатрах. Позиция кинотеатров, главным образом, сводится к тому, что фильмы, предназначенные для «больших экранов», должны выходить в кинотеатральный прокат эксклюзивно и не менее, чем за 90 дней до их премьеры на онлайн-платформах, следует из ее заявления, распространенного 30 июля.
Это должно быть закреплено в лицензионных договорах о кинопрокате, а в случае несоблюдения таких обязательств, как следует из заявления АВК, финансовые условия проката такого фильма должны быть изменены в пользу кинотеатров. В своем обращении АВК уточняет, показ каких именно фильмов в кинотеатрах считает недопустимым – киноверсий телесериалов и фильмов, произведенных для онлайн-платформ.
АВК объединяет более половины участников рынка коммерческого кинопроката России, в частности, в нее входит крупнейшая объединенную киносеть «Окко», «Синема парк» и «Формула кино».
К позиции АВК присоединились не входящие в нее крупнейшие киносети «Каро», «Киномакс», рассказал «Ведомостям» председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Президент «Каро» Ольга Зинякова и гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов подтвердили это «Ведомостям».
«Кинотеатры давно придерживаются жесткой позиции в вопросе “цифрового окна” (количество дней между кинотеатральной и онлайн-премьерой фильма). Оно должно составлять не менее 90 дней, и необходимо для нормального восстановления кинотеатрального бизнеса», — говорит Зинякова.
Данное обращение, как отметил Березин, в первую очередь адресовано к создателям российских фильмов и связано в их «экспериментами» по выпуску проектов во время пандемии сразу на онлайн-платформах, не дожидаясь кинопроката.
По словам Березина, об условиях распределения доходов от продажи билетов на фильм в случае его выхода в онлайн раньше обозначенного АВК срока в 90 дней стороны должны будут договариваться между собой в каждом отдельном случае. Речь может идти как о проценте от доходов, которые мог бы получать кинотеатр от продажи фильма на онлайн-платформе, к такому соглашению, например, пришли Universal и крупнейшая американская киносеть AMC, так и об увеличении вознаграждения для кинотеатров, говорит Березин. Сейчас, как правило, 35% от кассовых сборов фильмов достаются продюсерам, еще 15% получает дистрибьютор, 50% оставляет себе кинотеатр.
Из-за распространения коронавируса кинотеатры в России закрылись еще в марте, и большинство из них пока не начали работу. Кинопоказ в Москве (21% всех кассовых сборов в стране, по данным Ассоциации владельцев кинотеатров) стартует 1 августа. В данной ситуации продюсеры фильмов «Спутник» и «Фея» выпустили их весной на онлайн-платформах.
В середине июля прокатчик «Феи» «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») сообщил, что выпустит фильм в прокат 1 августа, а все сборы от фильма кинотеатры смогут оставить себе. Таким образом «Яндекс» и частный фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича, который частично профинансировал производство «Феи», планировали поддержать кинотеатры после пятимесячного простоя. Однако четыре из топ-5 крупнейших киносетей — объединенная киносеть «Окко», «Синема парк» и «Формула кино», «Киномакс», «Каро» и «Мираж Синема» — отказались ставить его в свой репертуар из-за того, что фильм ранее уже вышел на видеосервисе «Кинопоиск HD».
У кинотеатров нет консолидированной позиции о том, показывать или нет фильмы, уже вышедшие на онлайн-платформах или премьера которых на видеосервисах запланирована одновременно со стартом кинотеатрального проката, утверждает Березин. «В частном порядке они такое решение могут принимать», — сказал он.
Оптимальное «цифровое окно» для российских фильмов — шесть-восемь недель, в исключительных случаях — 10 недель, говорит гендиректор кинопрокатной компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. И не всегда сами кинотеатры, по его словам, держат фильмы в прокате столько времени: «Иногда они снимают картину уже через три дня, если она плохо собирает, по их мнению. В таком случае нам нет смысла держать фильм и не выпускать в онлайн».
В редких случаях фильмы могут собирать кассу в течение 90 дней, утверждают продюсеры, опрошенные «Ведомостями». При этом официально комментировать позицию АВК они отказались.
Нужен взвешенный внутриотраслевой диалог, а не ультиматумы, считает исполнительный директор «Кинопрайма» Антон Малышев. «Если выживут кинотеатры, и будут показывать голливудские блокбастеры, как это было раньше, насколько это будет хорошо для них самих? Российские фильмы в последние годы генерируют значительную долю бокс-офиса (23% в 2019 г. – данные государственного Фонда кино — прим. "Ведомостей"). Продюсерам тоже надо окупать свои затраты. И в этом смысле только пересмотр условий распределения доходов не является панацеей», — говорит он.