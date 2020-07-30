Кинотеатры предложили изменить систему распределения сборов

По словам Березина, об условиях распределения доходов от продажи билетов на фильм в случае его выхода в онлайн раньше обозначенного АВК срока в 90 дней стороны должны будут договариваться между собой в каждом отдельном случае. Речь может идти как о проценте от доходов, которые мог бы получать кинотеатр от продажи фильма на онлайн-платформе, к такому соглашению, например, пришли Universal и крупнейшая американская киносеть AMC, так и об увеличении вознаграждения для кинотеатров, говорит Березин. Сейчас, как правило, 35% от кассовых сборов фильмов достаются продюсерам, еще 15% получает дистрибьютор, 50% оставляет себе кинотеатр.