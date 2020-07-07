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Кинотеатры попросили РАО снизить авторские сборы с фильмов

В 2020 году из-за коронавируса кинотеатры могут недосчитаться около 40% кассовых сборов
Мария Истомина
Евгений Разумный / Ведомости

Закрытые в марте из-за распространения коронавируса кинотеатры попросили Российское авторское общество (РАО) пересмотреть условия договоров и дать скидки на платежи по авторским вознаграждениям за публичное исполнение музыки и песен при показе фильмов до конца года. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин.

Идея обсуждалась на zoom-конференции АВК в середине июня, уточнил руководитель рабочей группы ассоциации по взаимодействию с РАО Сергей Пирожков. По его словам, ассоциация рекомендовала кинотеатрам просить у РАО снизить на 70% ставку сбора за музыку при показе зарубежных фильмов. Просить ли скидку за использование музыкальных произведений российских авторов при показе кинолент с удостоверением национального фильма, оставлено на усмотрение кинотеатров, добавил Пирожков. По его информации, в РАО уже обратились около 10 независимых кинотеатров и российских киносетей.

Руководители крупнейших российских киносетей – Объединенной сети «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» (№ 1, управляет 641 кинозалом; здесь и далее данные «Невафильм Research» на март 2020 г.), «Киномакс» (№ 3, 268 кинозалов) и «Каро» (№ 4, 246 кинозалов) – подтвердили обращение в РАО. Письмо направил и гендиректор кинотеатра «Октябрь» в Мичуринске (Тамбовская обл.) Михаил Малахов, сообщил он «Ведомостям».

487 млн руб.

собрало в 2019 г. РАО с кинотеатров в пользу авторов музыки и песен

РАО собирает с медиакомпаний, театров, ресторанов, кинотеатров вознаграждения в интересах авторов за исполнение музыки и песен. Ставка зависит от типа кинотеатров. Новые кинотеатры платят 0,7% выручки от продажи билетов. Для киносетей ставка – 0,8%, для независимых кинотеатров – 1%. Максимальная ставка – 3% – действует для кинотеатров, которые добровольно не заключили договор с РАО.

В 2018 г. РАО собрало со всех плательщиков 5,1 млрд руб. Из них 336 млн руб. – платежи за исполнение музыки и песен в кинотеатрах, сообщил исполнительный директор РАО Алексей Карелов. Отчет за 2019 г. РАО еще не раскрыло. Как уточнил Карелов, сборы вознаграждений с кинотеатров в пользу авторов музыки и песен в 2019 г. выросли до 487 млн руб.

Киносети отказались раскрыть, что именно они просят у РАО. «Ведомости» ознакомились с копией письма Объединенной сети «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино»: ее гендиректор Алексей Васясин просит до конца 2020 г. скидку 70% от ставки за музыку и песни в рамках показов зарубежных фильмов и 35% – при показе кинолент, имеющих удостоверение национального фильма. Васясин подтвердил это, но отказался от других комментариев.

Ранее по теме: В России 15 июля откроются кинотеатры

Малахов попросил скидку 25% ставки в рамках показа российских фильмов и скидку 70% ставки при показе зарубежных кинолент, сказано в его письме. «Ведомости» ознакомились с копией, ее подлинность подтвердил Малахов. По его словам, он уже получил отказ от представителя РАО в Тамбовской области. Представитель общества счел неприемлемым «рассмотрение индивидуальных условий, отличных от актуальных действующих ставок авторского вознаграждения», говорится в копии ответа, с которой ознакомились «Ведомости».

Карелов утверждает, что писем от кинотеатров в РАО не поступало. РАО, по его словам, готово рассматривать снижение фиксированных ставок: так было с небольшими радиостанциями, преимущественно региональными, для них с 1 апреля по 30 сентября минимальная сумма авторского вознаграждения снижена вдвое. Кроме того, по мнению Карелова, предложение кинотеатров может ущемлять интересы отечественного кинематографа: будет выгоднее ставить зарубежные фильмы и зажимать российские.

Кинотеатральная индустрия – одна из самых пострадавших от коронавируса. По предварительным оценкам Минкультуры в апреле, кинотеатры в 2020 г. рискуют потерять около 40% кассовых сборов. В 2019 г. россияне потратили на билеты в кино 55,5 млрд руб., по данным государственного Фонда кино. Львиная доля российского бокс-офиса – сборы от проката зарубежных фильмов (43,2 млрд руб.), еще 12,3 млрд – российские фильмы.

Потери могут быть гораздо больше, говорят два топ-менеджера крупных киносетей. Кинотеатры закрылись еще в марте, когда они возобновят работу, до сих пор не известно. Несмотря на заявления властей об открытии кинозалов сначала с 15 июля, а затем с 1 августа, официальных документов пока нет, утверждают они. Минкультуры не ответило на вопрос «Ведомостей» о сроках возобновления работы кинотеатров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных