Кинотеатры попросили РАО снизить авторские сборы с фильмов

Потери могут быть гораздо больше, говорят два топ-менеджера крупных киносетей. Кинотеатры закрылись еще в марте, когда они возобновят работу, до сих пор не известно. Несмотря на заявления властей об открытии кинозалов сначала с 15 июля, а затем с 1 августа, официальных документов пока нет, утверждают они. Минкультуры не ответило на вопрос «Ведомостей» о сроках возобновления работы кинотеатров.