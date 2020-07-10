Кинотеатрам грозит дефицит премьер при открытии в августе

Из-за распространения коронавируса столичные кинотеатры закрылись для посетителей одними из первых, еще в марте. Их открытия очень ждал весь кинорынок, говорит председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин: Москва – ключевой регион. На долю московских кинотеатров в 2019 г. пришлось около 21% всех кассовых сборов в России. На 2-м месте кинотеатры Санкт-Петербурга, которые принесли в общую кассу около 8%.