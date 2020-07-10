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Кинотеатрам грозит дефицит премьер при открытии в августе

Для перезапуска кинопроката нужны минимум три крупных релиза
Мария Истомина
Андрей Гордеев / Ведомости

Столичные власти разрешили кинотеатрам открыться 1 августа, следует из указа мэра Сергея Собянина от 9 июля. Возобновить работу кинотеатры смогут при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и при заполнении зрительного зала не более чем на 50%. Когда запустятся кинотеатры в других регионах, зависит от местных властей. Минкультуры готовит приказ, в котором рекомендует кинотеатрам возобновить работу, если местные чиновники это разрешат, сообщила «Ведомостям» пресс-служба министерства.

Из-за распространения коронавируса столичные кинотеатры закрылись для посетителей одними из первых, еще в марте. Их открытия очень ждал весь кинорынок, говорит председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин: Москва – ключевой регион. На долю московских кинотеатров в 2019 г. пришлось около 21% всех кассовых сборов в России. На 2-м месте кинотеатры Санкт-Петербурга, которые принесли в общую кассу около 8%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных