Кинотеатрам грозит дефицит премьер при открытии в августе

Кинотеатрам грозит дефицит премьер при открытии в августеДля перезапуска кинопроката нужны минимум три крупных релиза
Столичные власти разрешили кинотеатрам открыться 1 августа, следует из указа мэра Сергея Собянина от 9 июля. Возобновить работу кинотеатры смогут при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и при заполнении зрительного зала не более чем на 50%. Когда запустятся кинотеатры в других регионах, зависит от местных властей. Минкультуры готовит приказ, в котором рекомендует кинотеатрам возобновить работу, если местные чиновники это разрешат, сообщила «Ведомостям» пресс-служба министерства.
Из-за распространения коронавируса столичные кинотеатры закрылись для посетителей одними из первых, еще в марте. Их открытия очень ждал весь кинорынок, говорит председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин: Москва – ключевой регион. На долю московских кинотеатров в 2019 г. пришлось около 21% всех кассовых сборов в России. На 2-м месте кинотеатры Санкт-Петербурга, которые принесли в общую кассу около 8%.