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«Первая в мире вакцина» – слишком сильно сказано

Пиар, который не вредит правде и почти на нее не влияет
Иван Чеберко
Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции.
Владимир Путин президент России

Объявление Владимира Путина о зарегистрированной «впервые в мире» вакцине против COVID-19 еще не означает, что Россия вырвалась вперед в гонке производителей прививки от коронавируса. Оно означает, что власть активно использует коронавирусную тему, чтобы набирать политические очки. Правда, очки эти для внутреннего пользования, так как за пределами России заявления о «первой в мире вакцине» как минимум подвергнут сомнению.

Основания для этого есть: российская вакцина по меркам фармакологии – продукт сырой и пока негодный для массового использования. Широкой научной общественности про эту вакцину известно мало, так как ее разработчик – московский НИЦ им. Гамалеи – завершил первую фазу клинических испытаний с участием 76 человек и пока не опубликовал по ней отчет. Ученые еще не успели его подготовить – первая фаза тестов завершилась на прошлой неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных