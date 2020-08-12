«Первая в мире вакцина» – слишком сильно сказано

«Первая в мире вакцина» – слишком сильно сказаноПиар, который не вредит правде и почти на нее не влияет
Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции.
Объявление Владимира Путина о зарегистрированной «впервые в мире» вакцине против COVID-19 еще не означает, что Россия вырвалась вперед в гонке производителей прививки от коронавируса. Оно означает, что власть активно использует коронавирусную тему, чтобы набирать политические очки. Правда, очки эти для внутреннего пользования, так как за пределами России заявления о «первой в мире вакцине» как минимум подвергнут сомнению.
Основания для этого есть: российская вакцина по меркам фармакологии – продукт сырой и пока негодный для массового использования. Широкой научной общественности про эту вакцину известно мало, так как ее разработчик – московский НИЦ им. Гамалеи – завершил первую фазу клинических испытаний с участием 76 человек и пока не опубликовал по ней отчет. Ученые еще не успели его подготовить – первая фаза тестов завершилась на прошлой неделе.