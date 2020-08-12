«Первая в мире вакцина» – слишком сильно сказано

Основания для этого есть: российская вакцина по меркам фармакологии – продукт сырой и пока негодный для массового использования. Широкой научной общественности про эту вакцину известно мало, так как ее разработчик – московский НИЦ им. Гамалеи – завершил первую фазу клинических испытаний с участием 76 человек и пока не опубликовал по ней отчет. Ученые еще не успели его подготовить – первая фаза тестов завершилась на прошлой неделе.