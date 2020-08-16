Военной помощи Белоруссии ждать не стоит

Еще недавно – до прошедших 9 августа выборов – президент Белоруссии Александр Лукашенко стращал своих граждан пресловутыми вагнеровцами, которых КГБ республики наловил в количестве 33 штук, и еще ста семьюдесятью, если не больше, подозрительными личностями, якобы бродившими по республике или накапливавшимися во Пскове и Невеле для вторжения. После вызванных объявленным результатом выборов массовых протестов вектор политики безопасности белорусского президента повернулся – уже не в первый раз – на 180 градусов. Сейчас, насколько можно судить по словам Лукашенко, угроза независимости Белоруссии исходит с севера и запада (из Польши и Прибалтики), а также с юга (Украина). Сами же так называемые вагнеровцы без лишней огласки с белорусской стороны были выпущены на волю и вернулись домой.