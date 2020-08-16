Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

Военной помощи Белоруссии ждать не стоит

Да она и не нужна
Алексей Никольский
При первом же нашем запросе [Россией] будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь.
Александр Лукашенко президент Белоруссии

Еще недавно – до прошедших 9 августа выборов – президент Белоруссии Александр Лукашенко стращал своих граждан пресловутыми вагнеровцами, которых КГБ республики наловил в количестве 33 штук, и еще ста семьюдесятью, если не больше, подозрительными личностями, якобы бродившими по республике или накапливавшимися во Пскове и Невеле для вторжения. После вызванных объявленным результатом выборов массовых протестов вектор политики безопасности белорусского президента повернулся – уже не в первый раз – на 180 градусов. Сейчас, насколько можно судить по словам Лукашенко, угроза независимости Белоруссии исходит с севера и запада (из Польши и Прибалтики), а также с юга (Украина). Сами же так называемые вагнеровцы без лишней огласки с белорусской стороны были выпущены на волю и вернулись домой.

Зато теперь 103-я воздушно-десантная бригада, части ПВО, ракетных войск и артиллерии сухопутных войск переброшены по приказу действующего президента из Витебска под Гродно, где начались учения по защите АЭС и границы. И главное – уже дважды, 15 и 16 августа, во время разговоров президентов Белоруссии и России поднималась военная тема, что нашло отражение и в словах Лукашенко. Правда, стоит отметить, что в сообщении пресс-службы Кремля о состоявшемся 16 августа разговоре отмечается лишь готовность оказать «необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности».

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных