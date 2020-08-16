Военной помощи Белоруссии ждать не стоит

Военной помощи Белоруссии ждать не стоитДа она и не нужна
При первом же нашем запросе [Россией] будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь.
Еще недавно – до прошедших 9 августа выборов – президент Белоруссии Александр Лукашенко стращал своих граждан пресловутыми вагнеровцами, которых КГБ республики наловил в количестве 33 штук, и еще ста семьюдесятью, если не больше, подозрительными личностями, якобы бродившими по республике или накапливавшимися во Пскове и Невеле для вторжения. После вызванных объявленным результатом выборов массовых протестов вектор политики безопасности белорусского президента повернулся – уже не в первый раз – на 180 градусов. Сейчас, насколько можно судить по словам Лукашенко, угроза независимости Белоруссии исходит с севера и запада (из Польши и Прибалтики), а также с юга (Украина). Сами же так называемые вагнеровцы без лишней огласки с белорусской стороны были выпущены на волю и вернулись домой.
Зато теперь 103-я воздушно-десантная бригада, части ПВО, ракетных войск и артиллерии сухопутных войск переброшены по приказу действующего президента из Витебска под Гродно, где начались учения по защите АЭС и границы. И главное – уже дважды, 15 и 16 августа, во время разговоров президентов Белоруссии и России поднималась военная тема, что нашло отражение и в словах Лукашенко. Правда, стоит отметить, что в сообщении пресс-службы Кремля о состоявшемся 16 августа разговоре отмечается лишь готовность оказать «необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности».