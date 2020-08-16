Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

«Я живой и буду жить»: Лукашенко выступил на митинге в Минске

Президент Белоруссии заявил, что не цепляется за власть, но не позволит «отдать» страну, даже если умрет
Ведомости
Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел на трибуну к участникам митинга в свою поддержку в Минске. Он поблагодарил собравшихся и также прокомментировал призывы уйти в отставку.

 В акции, по данным МВД, приняли участие около 65 000 человек. Агентство «Белта» сообщило о более чем 70 000 участников.

«Я живой и буду жить. И помните: я вас никогда не предавал и никогда не предам. Огромное спасибо, что показали: вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут это помнить. Большое вам спасибо! Я стою впервые в жизни перед вами на коленях. Вы это заслужили!» – сказал президент Белоруссии (цитата по Regnum). Но на колени перед собравшимися он не встал, это была фигура речи.

В ходе своего выступления Лукашенко также затронул тему проведения повторного голосования на выборах президента. По его словам, Белоруссия «погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы». «Натовское руководство призывает нас провести новые выборы. Если мы пойдем у них на поводу, то погибнем как государство», – цитирует президента ТАСС. Выборы Лукашенко считает состоявшимися. По его словам, не может быть фальсификации выборов с результатом больше 80%.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о договоренности с Путиным о помощи

Обращаясь к собравшимся, президент заявил: «Я хочу спросить у вас: чего вы хотите сейчас? Вы хотите свободы? Скажите какой? Вы хотите перемен? Что будем менять? Вы хотите реформ? Скажите каких, завтра начнем!»

Лукашенко также подчеркнул, что не цепляется за власть, так как уже отдал лучшие годы своей жизни служению стране. Однако добавил, что не позволит «отдать» страну, даже если умрет. «Мы построили с вами – при всех сложностях, при всех недостатках – красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю вам», – сказал Лукашенко.

14 августа ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, с этого дня в стране продолжаются протесты и столкновения с правоохранительными органами. Люди выходят на улицы с требованием пересмотра итогов голосования.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных