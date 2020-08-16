«Я живой и буду жить»: Лукашенко выступил на митинге в Минске

«Я живой и буду жить»: Лукашенко выступил на митинге в МинскеПрезидент Белоруссии заявил, что не цепляется за власть, но не позволит «отдать» страну, даже если умрет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел на трибуну к участникам митинга в свою поддержку в Минске. Он поблагодарил собравшихся и также прокомментировал призывы уйти в отставку.
В акции, по данным МВД, приняли участие около 65 000 человек. Агентство «Белта» сообщило о более чем 70 000 участников.
«Я живой и буду жить. И помните: я вас никогда не предавал и никогда не предам. Огромное спасибо, что показали: вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут это помнить. Большое вам спасибо! Я стою впервые в жизни перед вами на коленях. Вы это заслужили!» – сказал президент Белоруссии (цитата по Regnum). Но на колени перед собравшимися он не встал, это была фигура речи.
В ходе своего выступления Лукашенко также затронул тему проведения повторного голосования на выборах президента. По его словам, Белоруссия «погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы». «Натовское руководство призывает нас провести новые выборы. Если мы пойдем у них на поводу, то погибнем как государство», – цитирует президента ТАСС. Выборы Лукашенко считает состоявшимися. По его словам, не может быть фальсификации выборов с результатом больше 80%.
Обращаясь к собравшимся, президент заявил: «Я хочу спросить у вас: чего вы хотите сейчас? Вы хотите свободы? Скажите какой? Вы хотите перемен? Что будем менять? Вы хотите реформ? Скажите каких, завтра начнем!»
Лукашенко также подчеркнул, что не цепляется за власть, так как уже отдал лучшие годы своей жизни служению стране. Однако добавил, что не позволит «отдать» страну, даже если умрет. «Мы построили с вами – при всех сложностях, при всех недостатках – красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю вам», – сказал Лукашенко.
14 августа ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, с этого дня в стране продолжаются протесты и столкновения с правоохранительными органами. Люди выходят на улицы с требованием пересмотра итогов голосования.