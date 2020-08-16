«Я живой и буду жить»: Лукашенко выступил на митинге в Минске

«Я живой и буду жить. И помните: я вас никогда не предавал и никогда не предам. Огромное спасибо, что показали: вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут это помнить. Большое вам спасибо! Я стою впервые в жизни перед вами на коленях. Вы это заслужили!» – сказал президент Белоруссии (цитата по Regnum). Но на колени перед собравшимися он не встал, это была фигура речи.