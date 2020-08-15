Лукашенко заявил о договоренности с Путиным о помощи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он договорился с главой российского государства Владимиром Путиным о том, что Россия при первом запросе окажет белорусской стороне помощь в обеспечении национальной безопасности, пишет «Белта».
«Мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», ‒ заявил Лукашенко в ходе совещания в центре стратегического управления минобороны Белоруссии.
Белорусский президент напомнил, что между двумя странами есть военные договоренности как в рамках Союзного государства, так и ОДКБ. По его словам, разговор с Путиным о ситуации в Белоруссии был «длительный и обстоятельный».
«В случае военной агрессии против Белоруссии Россия придет на помощь в соответствии со своими союзническими обязательствами», ‒ сказал «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны. «Но те внутренние протесты, которые имеют место в Белоруссии, не являются внешней агрессией», ‒ пояснил он.
В свою очередь пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов пояснил «РИА Новости», что Белоруссия может обратиться в Организацию договора о коллективной безопасности для защиты от внешней угрозы. «В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью», ‒ пояснил Зайнетдинов.
Ранее Лукашенко заявлял, что на Белоруссию оказывается воздействие со стороны третьих государств и что в нее «понаехали» из Польши, Нидерландов, и Украины. Также он подчеркивал, что его администрации хорошо известна технология организации «цветных революций». Вместе с этим он выразил уверенность в том, что ситуацию получится урегулировать.
Накануне ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа и спровоцировали протесты и столкновения с правоохранительными органами.