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Лукашенко заявил о договоренности с Путиным о помощи

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он договорился с главой российского государства Владимиром Путиным о том, что Россия при первом запросе окажет белорусской стороне помощь в обеспечении национальной безопасности, пишет «Белта».

«Мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», ‒ заявил Лукашенко в ходе совещания в центре стратегического управления минобороны Белоруссии.

Белорусский президент напомнил, что между двумя странами есть военные договоренности как в рамках Союзного государства, так и ОДКБ. По его словам, разговор с Путиным о ситуации в Белоруссии был «длительный и обстоятельный».

«В случае военной агрессии против Белоруссии Россия придет на помощь в соответствии со своими союзническими обязательствами», ‒ сказал «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны. «Но те внутренние протесты, которые имеют место в Белоруссии, не являются внешней агрессией», ‒ пояснил он.

В свою очередь пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов пояснил «РИА Новости», что Белоруссия может обратиться в Организацию договора о коллективной безопасности для защиты от внешней угрозы. «В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью», ‒ пояснил Зайнетдинов.

Ранее Лукашенко заявлял, что на Белоруссию оказывается воздействие со стороны третьих государств и что в нее «понаехали» из Польши, Нидерландов, и Украины. Также он подчеркивал, что его администрации хорошо известна технология организации «цветных революций». Вместе с этим он выразил уверенность в том, что ситуацию получится урегулировать.

Накануне ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа и спровоцировали протесты и столкновения с правоохранительными органами.

Ранее по теме: В Совфеде назвали заинтересованные в дестабилизации Белоруссии страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных