Лукашенко заявил о договоренности с Путиным о помощи

Ранее Лукашенко заявлял, что на Белоруссию оказывается воздействие со стороны третьих государств и что в нее «понаехали» из Польши, Нидерландов, и Украины. Также он подчеркивал, что его администрации хорошо известна технология организации «цветных революций». Вместе с этим он выразил уверенность в том, что ситуацию получится урегулировать.