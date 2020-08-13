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В Совфеде назвали заинтересованные в дестабилизации Белоруссии страны

Ведомости

Польша и страны Прибалтики заинтересованы в дестабилизации ситуации в Белоруссии, заявил «Ведомостям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Прежде всего речь идет о Польше и Литве. Я в этом ни грамма не сомневаюсь, с учетом территориальной близости и систематической, планомерной работы на белорусском направлении. У них уже подготовлены элементы так называемой мягкой силы, а также более конкретные меры для дестабилизации Белоруссии», – сказал Клинцевич.

По его словам, дестабилизация Белоруссии финансируется со стороны фондов, аффилированных со спецслужбами стран НАТО. Клинцевич пояснил, что иностранные спецслужбы не могут поступить в Белоруссии так, как это было на Украине, где можно было «легко ввести оружие, дестабилизировать страну, поднять людей и даже закупить им питание, такое в Белоруссии невозможно». Тем не менее работа западных спецслужб на территории Белоруссии ведется, и она включает в себя «пробирование разных технологий».

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что свой вклад в дестабилизацию Белоруссии вносит и Украина.

«Кто заинтересован в дестабилизации Белоруссии? Однозначно Украина, однозначно это Польша, которая поглядывает на Западную Белоруссию и вообще пытается играть главную роль. И, конечно, Литва. Этот треугольник – Киев, Варшава и Вильнюс – они пытаются оторвать Белоруссию от союза с Россией и дестабилизировать ситуацию. Они понимали, что Лукашенко победит на выборах, но надеются провести майдан № 2. Но здесь у них не получится, я думаю», – сказал Джабаров.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что ряд иностранных государств вмешиваются в ситуацию в Белоруссии с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию в стране.

«Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениями общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов… На этом фоне мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», – сказала Захарова в ходе брифинга

Ранее по теме: МИД России увидел попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных