В Совфеде назвали заинтересованные в дестабилизации Белоруссии страны
Польша и страны Прибалтики заинтересованы в дестабилизации ситуации в Белоруссии, заявил «Ведомостям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Прежде всего речь идет о Польше и Литве. Я в этом ни грамма не сомневаюсь, с учетом территориальной близости и систематической, планомерной работы на белорусском направлении. У них уже подготовлены элементы так называемой мягкой силы, а также более конкретные меры для дестабилизации Белоруссии», – сказал Клинцевич.
По его словам, дестабилизация Белоруссии финансируется со стороны фондов, аффилированных со спецслужбами стран НАТО. Клинцевич пояснил, что иностранные спецслужбы не могут поступить в Белоруссии так, как это было на Украине, где можно было «легко ввести оружие, дестабилизировать страну, поднять людей и даже закупить им питание, такое в Белоруссии невозможно». Тем не менее работа западных спецслужб на территории Белоруссии ведется, и она включает в себя «пробирование разных технологий».
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что свой вклад в дестабилизацию Белоруссии вносит и Украина.
«Кто заинтересован в дестабилизации Белоруссии? Однозначно Украина, однозначно это Польша, которая поглядывает на Западную Белоруссию и вообще пытается играть главную роль. И, конечно, Литва. Этот треугольник – Киев, Варшава и Вильнюс – они пытаются оторвать Белоруссию от союза с Россией и дестабилизировать ситуацию. Они понимали, что Лукашенко победит на выборах, но надеются провести майдан № 2. Но здесь у них не получится, я думаю», – сказал Джабаров.
Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что ряд иностранных государств вмешиваются в ситуацию в Белоруссии с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию в стране.
«Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениями общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов… На этом фоне мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», – сказала Захарова в ходе брифинга