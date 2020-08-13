В Совфеде назвали заинтересованные в дестабилизации Белоруссии страны

По его словам, дестабилизация Белоруссии финансируется со стороны фондов, аффилированных со спецслужбами стран НАТО. Клинцевич пояснил, что иностранные спецслужбы не могут поступить в Белоруссии так, как это было на Украине, где можно было «легко ввести оружие, дестабилизировать страну, поднять людей и даже закупить им питание, такое в Белоруссии невозможно». Тем не менее работа западных спецслужб на территории Белоруссии ведется, и она включает в себя «пробирование разных технологий».