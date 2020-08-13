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МИД России увидел попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии

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МИД России увидел попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге. 

«Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениями общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов… На этом фоне мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», – сказала Захарова.

Она также раскритиковала попытки найти «русский след» в белорусских событиях – «они ведут совсем в другом направлении». «Уверена, попытки внести раскол между нами обречены на провал», – заявила Захарова. 

Представитель МИДа также высказала надежду на скорейшую стабилизацию обстановки в Белоруссии. Россия остается ближайшим партнером Белоруссии, сказала она.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента страны, люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. По предварительным данным ЦИК,  действующий президент страны Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 11 августа на митингах в Белоруссии задержали около 6000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных