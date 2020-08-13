МИД России увидел попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии
МИД России увидел попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге.
«Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениями общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов… На этом фоне мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», – сказала Захарова.
Она также раскритиковала попытки найти «русский след» в белорусских событиях – «они ведут совсем в другом направлении». «Уверена, попытки внести раскол между нами обречены на провал», – заявила Захарова.
Представитель МИДа также высказала надежду на скорейшую стабилизацию обстановки в Белоруссии. Россия остается ближайшим партнером Белоруссии, сказала она.
Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента страны, люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 11 августа на митингах в Белоруссии задержали около 6000 человек.