Лукашенко выразил уверенность в урегулировании ситуации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны заявил, что властям удастся урегулировать ситуацию в стране, пишет «Белта».
«Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», — заявил Лукашенко.
Белорусский президент также отверг предложения ряда иностранных государств выступить в качестве посредников между властью и оппозицией в Белоруссии, предложив им сперва «навести порядок» в своих странах.
Кроме того, Лукашенко подчеркнул недопустимость поведения тех, кто угрожает семьям сотрудников белорусских силовых структур, в том числе их детям, призвав их «не играть с огнем».
Ранее в августе президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили стать посредниками между Минском и оппозицией, изъявив желание помочь Белоруссии с мирным урегулированием. Однако уже сегодня министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Евросоюз будет вводить персональные санкции против руководства Белоруссии.
Накануне ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа и спровоцировали протесты и столкновения с правоохранительными органами.