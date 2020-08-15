Лукашенко выразил уверенность в урегулировании ситуации в Белоруссии

«Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», — заявил Лукашенко.