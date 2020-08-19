«Яндекс» объединил такси и каршеринг в одно приложение

С помощью нового приложения можно будет воспользоваться, в том числе, услугами каршеринга и узнать расписание наземного транспорта. Чтобы перейти на «Яндекс Go», пользователям «Яндекс.Такси» нужно обновить это приложение до последней версии или скачать «Яндекс Go» в Google Play или AppStore. «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» продолжат работу как в составе Go, так и в качестве отдельных приложений, отметили в компании.