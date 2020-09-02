Александр Лукашенко счел Россию частью своего отечества

Понятно, что после осуждения таких выборов со стороны западных стран Лукашенко просто некуда податься, кроме как в Москву. При этом российское руководство, сначала явно ошарашенное предвыборным арестом в Белоруссии 33 «бойцов ЧВК», еще за несколько дней до выборов 9 августа заняло покровительственную в отношении Лукашенко линию. Хотя сами протесты не осуждаются и даже в неких туманных выражениях с российской стороны можно услышать о необходимости диалога между властями и оппозицией, Россией недвусмысленно заявлено полное неприятие любого западного вмешательства, а президент Владимир Путин даже заявил о создании резерва для помощи белорусским силовикам, правда отметив, что использовать его фактически нет необходимости.