Александр Лукашенко счел Россию частью своего отечества

Александр Лукашенко счел Россию частью своего отечестваНо российская помощь ему будет обусловлена не только словами
Наше общее отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока.
Постоянное нарастание пророссийской риторики в устах белорусского президента во вторник достигло очередной высоты – теперь Россия и Белоруссия названы общим отечеством двух народов. Очередной разворот в сторону России Лукашенко совершил после выборов, объявленные итоги которых вызвали массовые и неутихающие протесты. Хотя саму кампанию он вел фактически под антироссийскими лозунгами, обвиняя то «Газпром», то российские частные военные компании в покушении на самое дорогое – суверенитет Белоруссии. Сейчас же свои попытки развернуться от России в сторону Запада, которые предпринимались в течение многих лет, если не десятилетий, белорусский президент объясняет необходимостью «достучаться» до Москвы.
Понятно, что после осуждения таких выборов со стороны западных стран Лукашенко просто некуда податься, кроме как в Москву. При этом российское руководство, сначала явно ошарашенное предвыборным арестом в Белоруссии 33 «бойцов ЧВК», еще за несколько дней до выборов 9 августа заняло покровительственную в отношении Лукашенко линию. Хотя сами протесты не осуждаются и даже в неких туманных выражениях с российской стороны можно услышать о необходимости диалога между властями и оппозицией, Россией недвусмысленно заявлено полное неприятие любого западного вмешательства, а президент Владимир Путин даже заявил о создании резерва для помощи белорусским силовикам, правда отметив, что использовать его фактически нет необходимости.