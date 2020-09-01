В США сообщили о возможных санкциях против белорусских чиновников

Ранее страны Европейского союза решили ввести ограничительные меры в отношении должностных лиц Белоруссии, ответственных за якобы фальсификацию результатов выборов президента республики 9 августа и последовавшее за этим насилие против вышедших на протесты граждан. 31 августа, о запрете на въезд в свои страны для 30 высокопоставленных лиц Белоруссии, включая действующего президента Александра Лукашенко, объявили Латвия, Эстония и Литва.