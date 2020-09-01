В США сообщили о возможных санкциях против белорусских чиновников
США рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении семи белорусских граждан, которые по мнению Вашингтона причастны к фальсификации выборов президента республики и насилию против протестующих, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Госдепа США.
«США рассматривают возможность санкций против семи белорусских лиц, которые, по их мнению, были причастны к фальсификации выборов 9 августа и насилию над мирными демонстрантами», — пишет агентство.
Ранее страны Европейского союза решили ввести ограничительные меры в отношении должностных лиц Белоруссии, ответственных за якобы фальсификацию результатов выборов президента республики 9 августа и последовавшее за этим насилие против вышедших на протесты граждан. 31 августа, о запрете на въезд в свои страны для 30 высокопоставленных лиц Белоруссии, включая действующего президента Александра Лукашенко, объявили Латвия, Эстония и Литва.
По официальным данным белорусского ЦИК, по итогам выборов Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Сразу после объявления предварительных итогов голосования в Белоруссии начались акции протеста. Протестующие потребовали ухода действующего главы государства. Акции в стране продолжаются до сих пор.