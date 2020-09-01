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В США сообщили о возможных санкциях против белорусских чиновников

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США рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении семи белорусских граждан, которые по мнению Вашингтона причастны к фальсификации выборов президента республики и насилию против протестующих, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Госдепа США.

«США рассматривают возможность санкций против семи белорусских лиц, которые, по их мнению, были причастны к фальсификации выборов 9 августа и насилию над мирными демонстрантами», — пишет агентство.

Ранее страны Европейского союза решили ввести ограничительные меры в отношении должностных лиц Белоруссии, ответственных за якобы фальсификацию результатов выборов президента республики 9 августа и последовавшее за этим насилие против вышедших на протесты граждан. 31 августа, о запрете на въезд в свои страны для 30 высокопоставленных лиц Белоруссии, включая действующего президента Александра Лукашенко, объявили Латвия, Эстония и Литва.

Ранее по теме: МИД Белоруссии прокомментировал санкции против Лукашенко

По официальным данным белорусского ЦИК, по итогам выборов Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Сразу после объявления предварительных итогов голосования в Белоруссии начались акции протеста. Протестующие потребовали ухода действующего главы государства. Акции в стране продолжаются до сих пор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных