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МИД Белоруссии прокомментировал санкции против Лукашенко

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Решение властей Латвии, Литвы и Эстонии запретить въезд президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам может привести к обратному эффекту, следует из заявления пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, опубликованного на сайте министерства.

«История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением», ‒ сказал Глаз, отметив, что балтийские соседи Минска запустили «санкционную спираль». Белоруссия будет вынуждена принять «адекватные ответные меры» в отношении инициаторов таких шагов, подчеркнул Глаз.

Ранее Латвия, Эстония и Литва объявили о запрете на въезд в свои страны 30 представителей властей Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Причиной запрета стали обвинения в фальсификации итогов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против официальных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов, в то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%.

Ранее по теме: Лукашенко стал невъездным в Латвию, Эстонию и Литву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных