МИД Белоруссии прокомментировал санкции против Лукашенко

«История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением», ‒ сказал Глаз, отметив, что балтийские соседи Минска запустили «санкционную спираль». Белоруссия будет вынуждена принять «адекватные ответные меры» в отношении инициаторов таких шагов, подчеркнул Глаз.