МИД Белоруссии прокомментировал санкции против Лукашенко
Решение властей Латвии, Литвы и Эстонии запретить въезд президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам может привести к обратному эффекту, следует из заявления пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, опубликованного на сайте министерства.
«История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением», ‒ сказал Глаз, отметив, что балтийские соседи Минска запустили «санкционную спираль». Белоруссия будет вынуждена принять «адекватные ответные меры» в отношении инициаторов таких шагов, подчеркнул Глаз.
Ранее Латвия, Эстония и Литва объявили о запрете на въезд в свои страны 30 представителей властей Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Причиной запрета стали обвинения в фальсификации итогов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против официальных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов, в то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%.