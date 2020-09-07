Президент Белоруссии ставит Россию своим «перехватом» в неудобное положение

Кто создал эту сенсацию – сказать трудно. Скорее всего, это сделали (в меру своего понимания ситуации) какие-то белорусские структуры, специализирующиеся на пропаганде. Еще свежо в памяти, как те же, видимо, структуры готовили материалы о «33 боевиках» и прочих ужасах, которые должны были расшатать Белоруссию с востока. Уровень разработчика, насколько можно судить по реакции на этот материал, невысок.