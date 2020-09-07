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Президент Белоруссии ставит Россию своим «перехватом» в неудобное положение

Но эту мелочь ему простят, потому что есть более серьезные проблемы
Алексей Никольский
Мы перехватили интересный разговор, который <...> отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было.
Александр Лукашенко президент Белоруссии

Пересказывать и уж тем более анализировать текст белорусского «перехвата» с «Ником» и «Майком» о ситуации с Алексеем Навальным нет никакой необходимости – он уже разошелся на мемы. Александр Лукашенко анонсировал эти «сенсационные материалы» на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным, посетившим на прошлой неделе Минск во главе представительной делегации, в которую были включены руководители многих профильных гражданских ведомств.

Кто создал эту сенсацию – сказать трудно. Скорее всего, это сделали (в меру своего понимания ситуации) какие-то белорусские структуры, специализирующиеся на пропаганде. Еще свежо в памяти, как те же, видимо, структуры готовили материалы о «33 боевиках» и прочих ужасах, которые должны были расшатать Белоруссию с востока. Уровень разработчика, насколько можно судить по реакции на этот материал, невысок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных