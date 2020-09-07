Президент Белоруссии ставит Россию своим «перехватом» в неудобное положение

Президент Белоруссии ставит Россию своим «перехватом» в неудобное положениеНо эту мелочь ему простят, потому что есть более серьезные проблемы
Мы перехватили интересный разговор, который <...> отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было.
Пересказывать и уж тем более анализировать текст белорусского «перехвата» с «Ником» и «Майком» о ситуации с Алексеем Навальным нет никакой необходимости – он уже разошелся на мемы. Александр Лукашенко анонсировал эти «сенсационные материалы» на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным, посетившим на прошлой неделе Минск во главе представительной делегации, в которую были включены руководители многих профильных гражданских ведомств.
Кто создал эту сенсацию – сказать трудно. Скорее всего, это сделали (в меру своего понимания ситуации) какие-то белорусские структуры, специализирующиеся на пропаганде. Еще свежо в памяти, как те же, видимо, структуры готовили материалы о «33 боевиках» и прочих ужасах, которые должны были расшатать Белоруссию с востока. Уровень разработчика, насколько можно судить по реакции на этот материал, невысок.